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В ООН заявили про значний прогрес у продовженні зернової угоди

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Субота 18 березня 2023 02:05
В ООН заявили про значний прогрес у продовженні зернової угоди Фото: в ООН висловилися про продовження "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) спостерігають прогрес у продовженні "зернової угоди", при цьому констатують, що перешкоди щодо пролонгації Чорноморської ініціативи ще залишаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наразі Організація під керівництвом Антоніу Гутерреша докладає всіх зусиль, щоб реалізацію "зернової угоди" було продовжено.

"Ми дійсно досягли значного прогресу, але перешкоди залишаються. Цього тижня ми продовжуємо тісно взаємодіяти з усіма сторонами", - зазначив він.

Гріффітс також звернув увагу, що війна РФ проти України має дуже серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН щорічно постачає з України більшу частину пшениці в рамках глобального гуманітарного реагування.

У цьому контексті заступник генсекретаря ООН назвав укладання угоди про експорт зерна з трьох українських чорноморських портів, що було підписано Туреччиною, ООН, РФ та Україною у липні 2022 року - "важливим кроком у боротьбі з глобальним браком продовольства, особливо в країнах, що розвиваються".

Так, нагадав Гріффітс, у рамках зернової ініціативи з України вдалося вивезти близько 25 мільйонів тонн харчових продуктів, і завдяки Чорноморській ініціативі із серпня ВПП доставила понад півмільйона тонн пшениці для підтримки гуманітарних операцій в Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені.

Водночас гуманітарної допомоги у світі потребують майже 347 мільйонів людей у 69 країнах, а в Україні через повномасштабне вторгнення РФ "двоє з п'яти людей потребують допомоги, щоб вижити", сказав заступник генсека ООН.

Нагадаємо, що Україна наполягає на безстроковому продовженні "зернової ініціативи".

При цьому в МЗС РФ заявили, що Москва погодила продовження своєї частини зернової угоди лише на 60 днів.

В Україні зазначили, що готовність РФ продовжити "зернову ініціативу" на 60 днів суперечить угоді. До того ж ООН та Туреччина виступають за продовження "зернової угоди" на 120 днів.

Додамо, МЗС зазначили, що Україна не піде на поступки за "зерновою ініціативою".

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ООН зерновий коридор
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