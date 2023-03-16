Россия заявила о продлении зернового соглашения еще на 60 дней

Россия согласовала продление своей части зерновой сделки всего на 60 дней. При этом ООН и Турция выступали за продление на 120 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел страны-агрессора.

Следует отметить, что было продлено соглашение между Россией, ООН и Турцией. Заметим, ни ООН, ни Турция о продлении соглашения еще не сообщали.

Ранее представители РФ заявляли, что отказываются продлевать сделку на 120 дней. Это связано якобы с тем, что РФ не видит прогресса экспорта российского продовольствия и удобрений.

До этого россияне заявляли, что якобы проведут "оценку прогресса" по реализации соглашения с ООН. И только после этого будут принимать решения или будут снова продолжать зерновую.

При этом в МИД Украины заявили, что Украина не пойдет на уступки России по "зерновому коридору" в Черном море.

Зерновое соглашение и его продление