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Позиция неизменна. Украина не пойдет на уступки по "зерновому соглашению", - МИД

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Киев, Четверг 16 марта 2023 15:13
Позиция неизменна. Украина не пойдет на уступки по "зерновому соглашению", - МИД Фото: посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева (latifundist com)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не пойдет на уступки России по "зерновому коридору" в Черном море. Соглашение согласно договоренностям нужно продлить на 120 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Министерства иностранных дел по особым поручениям Ольгу Трофимцеву во время брифинга.

Она объяснила, что Россия пытается уменьшить срок продления "зернового соглашения" и прибегает к ультиматуму и шантажу из-за действия санкций.

"Мы прекрасно понимаем, что Россия хочет истребовать. Это тоже не секрет - они пытаются этими всеми заявлениями, попытками шантажа смягчить, в первую очередь, бьющие по "Россельхозбанку" финансовые санкции, которые бьют по другим финансовым учреждениям, которые мешают им фактически экспортировать агропродукцию и удобрения на сегодняшний день", - отметила посол.

Представитель МИД подчеркнула, что украинская позиция остается неизменной. Ее поддерживают международные партнеры, в частности ООН и Турция.

Напомним, Украина настаивает на продлении соглашения на 120 дней, как было ранее юридически оформлено. Однако Россия хочет продлить "зерновой коридор" всего на 60 дней.

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