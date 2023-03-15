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Турция выступает за продление "зернового соглашения" на 120 дней

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Турция, Среда 15 марта 2023 12:57
Турция выступает за продление "зернового соглашения" на 120 дней Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Турция поддерживает продление соглашения об экспорте украинского зерна на 120 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что страна продолжает вести переговоры со своими коллегами в Украине и России по достижению соглашения.

Отметим, что благодаря "зерновой инициативе" Украина отправила из своих портов более 24 млн тонн продовольствия.

Напомним, в ООН также сообщали, что неформальные переговоры по продлению "зерновой инициативы" продолжаются.

Ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции Черным морем всего на 60 дней, что, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, противоречит договоренности.

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