Английский становится обязательным: какие требования ввели для чиновников и ректоров вузов

В Украине вводят обязательные требования к знанию английского языка для госслужащих и руководителей высших учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Главное: Требования: Правительство установило уровни владения английским (CEFR) для претендентов на ключевые государственные и образовательные должности.

Какие требования вводят

Кабинет министров принял решение, которое устанавливает минимальный уровень владения английским языком для претендентов на ряд должностей.

В частности:

для госслужащих категории "А", а также глав ОГА и их заместителей - не ниже уровня B1 по шкале CEFR;

для руководителей учреждений высшего образования и государственных научных учреждений - не ниже уровня B2.

Для других должностей в госслужбе (категории "Б" и "В") и в сфере образования и науки будет применяться дифференцированный подход - уровень будет зависеть от функционала должности.

Требования не вводятся немедленно. Они вступят в силу через несколько лет после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Кого касаются нововведения

В сфере образования и науки предусмотрено исключение: если кандидат владеет другим официальным языком ЕС на уровне не ниже B2, требование к английскому может быть снижено до уровня B1.

Речь идет только о претендентах на определенные законом должности. Новые правила не распространяются на всех работников образования, науки или государственной службы.

Решение принято для реализации закона "О применении английского языка в Украине" и уточнения требований к кандидатам на ключевые должности.

В МОН отмечают, что внедрение новых норм не требует дополнительного финансирования из госбюджета, но предусматривает необходимость владения английским для тех, кто планирует занимать соответствующие должности.