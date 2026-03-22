НМТ-2026 по украинскому языку: по какому правописанию будут задания на экзамене

14:30 22.03.2026 Вс
2 мин
В марте украинское правописание стало госстандартом. Повлияет ли это на тесты НМТ?
aimg Василина Копытко
НМТ-2026 по украинскому языку: по какому правописанию будут задания на экзамене С 2025 года все тесты НМТ составлены согласно новому правописанию 2019 года

В марте 2026-го украинское правописание признали государственным стандартом, однако на тестовых заданиях НМТ по украинскому языку это никак не отразится. С прошлого года все задания составлены по "новому" правописанию 2019 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Читайте также: Как не пропустить УМТ-2026: ключевые даты и правила

Главное:

  • НМТ-2026 составляется исключительно по правописанию 2019 года.
  • Переходный период (когда допускались старые нормы) завершился.
  • Новые правки от Нацкомиссии не изменят структуру тестов.

Старое правописание - в прошлом

Абитуриенты переживают, не попадутся ли им в тестах двойные нормы или устаревшие правила. Вакуленко напомнила, что 5-летний переходный период к действующему правописанию истек еще в 2024 году.

"С 2025-го тестовые задания по украинскому языку в НМТ учитывают все изменения, введенные редакцией Украинского правописания 2019 года", - подчеркнула она.

Это означает, что поступающим 2026 года стоит готовиться исключительно по правилам правописания 2019 года.

Повлияет ли статус правописания на тесты НМТ

Недавно Национальная комиссия по стандартам государственного языка внесла редакционные правки в текст правописания. Однако в УЦОКО уверяют: на содержании НМТ-2026 это никак не скажется.

Основные изменения в документе были техническими:

  • Усовершенствована структура правописания для удобства.
  • Исправлены опечатки и технические ошибки.
  • Изъяты примеры, касающиеся государства-агрессора в иллюстративной части.

Сами же правила остались устоявшимися, поэтому абитуриенты могут спокойно продолжать подготовку по учебникам, основанным на редакции 2019 года.

Читайте также о том, что 2 марта Украинское правописание официально признали стандартом государственного языка. Теперь его обязаны соблюдать во всех официальных сферах: в делопроизводстве, образовании, науке и официальных переводах.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что именно меняет новый статус Украинского правописания.

На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
