НМТ-2026 по украинскому языку: по какому правописанию будут задания на экзамене

В марте 2026-го украинское правописание признали государственным стандартом, однако на тестовых заданиях НМТ по украинскому языку это никак не отразится. С прошлого года все задания составлены по "новому" правописанию 2019 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко .

Главное: НМТ-2026 составляется исключительно по правописанию 2019 года .

. Переходный период (когда допускались старые нормы) завершился.

Новые правки от Нацкомиссии не изменят структуру тестов.

Старое правописание - в прошлом

Абитуриенты переживают, не попадутся ли им в тестах двойные нормы или устаревшие правила. Вакуленко напомнила, что 5-летний переходный период к действующему правописанию истек еще в 2024 году.

"С 2025-го тестовые задания по украинскому языку в НМТ учитывают все изменения, введенные редакцией Украинского правописания 2019 года", - подчеркнула она.

Это означает, что поступающим 2026 года стоит готовиться исключительно по правилам правописания 2019 года.

Повлияет ли статус правописания на тесты НМТ

Недавно Национальная комиссия по стандартам государственного языка внесла редакционные правки в текст правописания. Однако в УЦОКО уверяют: на содержании НМТ-2026 это никак не скажется.

Основные изменения в документе были техническими:

Усовершенствована структура правописания для удобства.

правописания для удобства. Исправлены опечатки и технические ошибки.

опечатки и технические ошибки. Изъяты примеры, касающиеся государства-агрессора в иллюстративной части.

Сами же правила остались устоявшимися, поэтому абитуриенты могут спокойно продолжать подготовку по учебникам, основанным на редакции 2019 года.