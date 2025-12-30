Онлайн-выборы в Украине во время войны: Федоров назвал главные риски и условия

Сейчас в Украине не ведется никакой работы по проведению выборов онлайн, а сама идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, вопрос онлайн-выборов является чрезвычайно чувствительным, особенно в условиях полномасштабной войны и кибератак со стороны России.

"Выборы - это всегда о доверии. Даже офлайн-выборы - это о доверии: к результатам, к ЦИК, к подсчету голосов", - подчеркнул Федоров.

Почему онлайн-выборы сейчас невозможны

Федоров пояснил, что на сегодня нет никаких законных оснований для проведения выборов через интернет. Для этого парламент должен принять соответствующие изменения в законодательство, а Центральная избирательная комиссия - принять отдельное решение.

Кроме того, пока ни одно государственное учреждение не обращалось к Минцифры с просьбой готовить или разрабатывать механизм онлайн-голосования.

"С нами нет такой коммуникации, и мы ничего не делали в этом направлении, потому что нет законных оснований", - отметил он.

Война, кибератаки и доверие общества

Федоров подчеркнул, что в условиях войны риски влияния на избирательный процесс, в частности информационного и кибернетического, существенно возрастают. Именно поэтому вопрос онлайн-выборов невозможно рассматривать только с технической стороны.

По его словам, украинцы доверяют не столько технологиям, сколько тем, кто организует процесс, и общей политической ситуации в стране.

Что нужно для запуска онлайн-голосования

В случае, если государство все же решит двигаться в сторону онлайн-выборов, министр считает необходимым сначала провести масштабное исследование и привлечь международный опыт.

"Чтобы я сделал? Собрал бы лучшие технологические компании из мира, точно бы Эстонию привлек, потому что они единственная страна в мире, которая сегодня имеет такой успешный опыт голосования онлайн. И дальше бы я проводил исследования, насколько это возможно", - отметил он.

Среди ключевых вызовов он назвал:

участие украинцев за рубежом;

голосование жителей оккупированных территорий;

защиту реестра избирателей;

верификацию личности;

сохранение тайны голосования.

"Это достаточно сложный и комплексный вопрос. И, опять же, это выбор украинцев. Украинцы должны сами решить и повлиять. Парламент - это представители людей. Правительство - это представители людей через парламент, который делегирует. И поэтому нужно, чтобы украинцы приняли решение и доверились или не доверились этому. Поэтому есть большое количество этапов. Думаю, об этом рано говорить", - ответил Федоров.