Онлайн-выборы в Украине во время войны: Федоров назвал главные риски и условия

Украина, Вторник 30 декабря 2025 15:48
Онлайн-выборы в Украине во время войны: Федоров назвал главные риски и условия Фото: Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua )
Автор: Наталья Кава

Сейчас в Украине не ведется никакой работы по проведению выборов онлайн, а сама идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, вопрос онлайн-выборов является чрезвычайно чувствительным, особенно в условиях полномасштабной войны и кибератак со стороны России.

"Выборы - это всегда о доверии. Даже офлайн-выборы - это о доверии: к результатам, к ЦИК, к подсчету голосов", - подчеркнул Федоров.

Почему онлайн-выборы сейчас невозможны

Федоров пояснил, что на сегодня нет никаких законных оснований для проведения выборов через интернет. Для этого парламент должен принять соответствующие изменения в законодательство, а Центральная избирательная комиссия - принять отдельное решение.

Кроме того, пока ни одно государственное учреждение не обращалось к Минцифры с просьбой готовить или разрабатывать механизм онлайн-голосования.

"С нами нет такой коммуникации, и мы ничего не делали в этом направлении, потому что нет законных оснований", - отметил он.

Война, кибератаки и доверие общества

Федоров подчеркнул, что в условиях войны риски влияния на избирательный процесс, в частности информационного и кибернетического, существенно возрастают. Именно поэтому вопрос онлайн-выборов невозможно рассматривать только с технической стороны.

По его словам, украинцы доверяют не столько технологиям, сколько тем, кто организует процесс, и общей политической ситуации в стране.

Что нужно для запуска онлайн-голосования

В случае, если государство все же решит двигаться в сторону онлайн-выборов, министр считает необходимым сначала провести масштабное исследование и привлечь международный опыт.

"Чтобы я сделал? Собрал бы лучшие технологические компании из мира, точно бы Эстонию привлек, потому что они единственная страна в мире, которая сегодня имеет такой успешный опыт голосования онлайн. И дальше бы я проводил исследования, насколько это возможно", - отметил он.

Среди ключевых вызовов он назвал:

  • участие украинцев за рубежом;
  • голосование жителей оккупированных территорий;
  • защиту реестра избирателей;
  • верификацию личности;
  • сохранение тайны голосования.

"Это достаточно сложный и комплексный вопрос. И, опять же, это выбор украинцев. Украинцы должны сами решить и повлиять. Парламент - это представители людей. Правительство - это представители людей через парламент, который делегирует. И поэтому нужно, чтобы украинцы приняли решение и доверились или не доверились этому. Поэтому есть большое количество этапов. Думаю, об этом рано говорить", - ответил Федоров.

Президентские выборы в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров. Это прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в Украине и положений драфта мирного плана, который предусматривает их проведение после подписания соглашения.

В ответ Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения. 22 декабря в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения. Спикер Руслан Стефанчук отметил, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей.

Также в парламенте уже начали работу над законопроектом - в группу вошли более 60 человек. В то же время ранее Федоров уже заявлял, что, что проведение выборов через "Дію" пока не рассматривается.

А вот ЦИК сегодня принял постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум".

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

