Онлайн-вибори в Україні під час війни: Федоров назвав головні ризики та умови

Наразі в Україні не ведеться жодної роботи щодо проведення виборів онлайн, а сама ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, питання онлайн-виборів є надзвичайно чутливим, особливо в умовах повномасштабної війни та кібератак з боку Росії.

"Вибори - це завжди про довіру. Навіть офлайн-вибори - це про довіру: до результатів, до ЦВК, до підрахунку голосів", - наголосив Федоров.

Чому онлайн-вибори зараз неможливі

Федоров пояснив, що на сьогодні немає жодних законних підстав для проведення виборів через інтернет. Для цього парламент має ухвалити відповідні зміни до законодавства, а Центральна виборча комісія - прийняти окреме рішення.

Крім того, поки що жодна державна установа не зверталася до Мінцифри з проханням готувати або розробляти механізм онлайн-голосування.

"З нами немає такої комунікації, і ми нічого не робили в цьому напрямку, бо немає законних підстав", - зазначив він.

Війна, кібератаки та довіра суспільства

Федоров підкреслив, що в умовах війни ризики впливу на виборчий процес, зокрема інформаційного та кібернетичного, суттєво зростають. Саме тому питання онлайн-виборів неможливо розглядати лише з технічного боку.

За його словами, українці довіряють не стільки технологіям, скільки тим, хто організовує процес, і загальній політичній ситуації в країні.

Що потрібно для запуску онлайн-голосування

У разі, якщо держава все ж вирішить рухатися в бік онлайн-виборів, міністр вважає за необхідне спочатку провести масштабне дослідження та залучити міжнародний досвід.

"Щоб я зробив? Зібрав би найкращі технологічні компанії з світу, точно б Естонію залучив, тому що вони єдина країна в світі, яка сьогодні має такий успішний досвід голосування онлайн. І далі б я проводив дослідження, наскільки це можливо", - зазначив він.

Серед ключових викликів він назвав:

участь українців за кордоном;

голосування мешканців окупованих територій;

захист реєстру виборців;

верифікацію особи;

збереження таємниці голосування.

"Це достатньо складне і комплексне питання. І, знову ж таки, це вибір українців. Українці повинні самі вирішити і вплинути. Парламент - це представники людей. Уряд - це представники людей через парламент, який делегує. І тому потрібно, щоб українці прийняли рішення і довірилися або не довірилися цьому. Тому є велика кількість етапів. Думаю, про це зарано говорити", - відповів Федоров.