Онлайн-вибори в Україні під час війни: Федоров назвав головні ризики та умови

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 15:48
Онлайн-вибори в Україні під час війни: Федоров назвав головні ризики та умови Фото: Михайло Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua )
Автор: Наталія Кава

Наразі в Україні не ведеться жодної роботи щодо проведення виборів онлайн, а сама ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, питання онлайн-виборів є надзвичайно чутливим, особливо в умовах повномасштабної війни та кібератак з боку Росії.

"Вибори - це завжди про довіру. Навіть офлайн-вибори - це про довіру: до результатів, до ЦВК, до підрахунку голосів", - наголосив Федоров.

Чому онлайн-вибори зараз неможливі

Федоров пояснив, що на сьогодні немає жодних законних підстав для проведення виборів через інтернет. Для цього парламент має ухвалити відповідні зміни до законодавства, а Центральна виборча комісія - прийняти окреме рішення.

Крім того, поки що жодна державна установа не зверталася до Мінцифри з проханням готувати або розробляти механізм онлайн-голосування.

"З нами немає такої комунікації, і ми нічого не робили в цьому напрямку, бо немає законних підстав", - зазначив він.

Війна, кібератаки та довіра суспільства

Федоров підкреслив, що в умовах війни ризики впливу на виборчий процес, зокрема інформаційного та кібернетичного, суттєво зростають. Саме тому питання онлайн-виборів неможливо розглядати лише з технічного боку.

За його словами, українці довіряють не стільки технологіям, скільки тим, хто організовує процес, і загальній політичній ситуації в країні.

Що потрібно для запуску онлайн-голосування

У разі, якщо держава все ж вирішить рухатися в бік онлайн-виборів, міністр вважає за необхідне спочатку провести масштабне дослідження та залучити міжнародний досвід.

"Щоб я зробив? Зібрав би найкращі технологічні компанії з світу, точно б Естонію залучив, тому що вони єдина країна в світі, яка сьогодні має такий успішний досвід голосування онлайн. І далі б я проводив дослідження, наскільки це можливо", - зазначив він.

Серед ключових викликів він назвав:

  • участь українців за кордоном;
  • голосування мешканців окупованих територій;
  • захист реєстру виборців;
  • верифікацію особи;
  • збереження таємниці голосування.

"Це достатньо складне і комплексне питання. І, знову ж таки, це вибір українців. Українці повинні самі вирішити і вплинути. Парламент - це представники людей. Уряд - це представники людей через парламент, який делегує. І тому потрібно, щоб українці прийняли рішення і довірилися або не довірилися цьому. Тому є велика кількість етапів. Думаю, про це зарано говорити", - відповів Федоров.

Президентські вибори в Україні

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів. Це пролунало на тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність президентських виборів в Україні та положень драфту мирного плану, який передбачає їх проведення після підписання угоди.

У відповідь Зеленський закликав парламент напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Спікер Руслан Стефанчук наголосив, що відповідний закон матиме одноразову дію, а ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців.

Також у парламенті вже розпочали роботу над законопроєктом - до групи увійшли понад 60 осіб. Водночас раніше Федоров вже заявляв, що, що проведення виборів через "Дію" наразі не розглядається.

А ось ЦВК сьогодні ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум".

Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".

