Зеленский озвучил, сколько Россия теряет своих солдат за километр оккупированной территории

Суббота 14 февраля 2026 07:30
Зеленский озвучил, сколько Россия теряет своих солдат за километр оккупированной территории Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Россия теряет за один километр оккупированной украинской территории почти две сотни солдат - погибшими или тяжелоранеными.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

"Украина не проигрывает. И я думаю, администрация президента Трампа это поняла. В определенном смысле это могло их удивить, ведь российская пропаганда работает и на них. Недавно мы посчитали: один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 потерь - людей, убитых или раненых настолько, что они не вернутся. У нас есть все доказательства этого. Сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет", - сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что понимает, что США могут выйти из переговоров по миру, поскольку Трамп может переключиться на внутренние проблемы Америки, и Украина этого бы не хотела.

"Это будет плохо. Мы не хотим, чтобы американцы оставили переговоры. Если Трамп отойдет, Россия уже не будет проявлять готовность к компромиссу. Для нас легче закончить войну с американцами, потому что они могут заставить россиян. Я считаю, что Трамп сегодня - единственный человек, способный на это", - добавил глава государства.

Отметим, что еще в 2024 году, по данным ISW, потери РФ за один километр оккупированной территории Украины составляли 27 российских солдат - без учета раненых. И это считалось много.

По состоянию на утро 13 февраля 2026 года потери РФ в войне с начала полномасштабного вторжения составили около 1 250 950 единиц живой силы.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошее соглашение о завершении войны не будет.

