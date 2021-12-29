"Омікрон" в Києві, справа Порошенка, вибух у лікарні на Прикарпатті: новини за 28 грудня

На Прикарпатті стався вибух у лікарні, в Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон", у Печерському суді заявили про відсутність клопотання щодо запобіжного заходу щодо екс-президента Петра Порошенка. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 28 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

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На Прикарпатті стався вибух в лікарні. Є жертви

В Івано-Франківській області сьогодні стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини.

Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні. Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини - це пацієнти лікарні.

Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи

Державне бюро розслідувань порушило дві кримінальні справи стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Його звільнили з МВС після скандалу з поліцейськими в зоні проведення ООС.

Перша справа стосується можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в МВС. Друга справа стосується можливого перевищення службових повноважень колишнім заступником міністра під час перетину блокпоста в Донецькій області.

Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів. Це канали "Перший незалежний" та UkrLive.

Зеленський своїм указом ввів рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній: Медіахолдинг "Новини"; "Тайм Медіа"; "Телепростір".

Справа Порошенка: Печерський суд не отримував клопотання про запобіжний захід

Печерський районний суд Києва не отримував клопотання правоохоронних органів про запобіжний захід щодо народного депутата Петра Порошенка. Станом на 12:30 вівторка клопотання до суду передано не було. Про це РБК-Україна сказав прес-секретар суду Віталій Чергавий.

Раніше джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що 24 грудня Офіс генерального прокурора погодив клопотання до суду про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень.

До 60 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на січень

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в січні 2022 року. Однак більшість постачальників як і раніше відмовляються від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє до 30 Квітня 2022 року.

Місячні ціни, які компанії пропонують на січень, досягають 60 гривень за кубометр.

Верховний суд РФ ліквідував "Меморіал": у чому звинувачують організацію

Верховний суд Росії ліквідував міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство "Меморіал". Організація з 1987 року займалася дослідженнями репресій в СРСР і відновленням пам'яті про їх жертви.

Представник Генпрокуратури Олексій Жафяров стверджував, що організація несе суспільну загрозу, "спекулює на темі політичних репресій, спотворює історичну пам'ять, в тому числі про Велику Вітчизняну війну, і створює брехливий образ СРСР як терористичної держави". За це, на думку Жафярова, "хтось платить".

"Антонов" створив перший літак нового покоління для українського війська: фото і характеристка

Держпідприємство "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань. Літак нового покоління був створений на базі сучасних світових інформаційних технологій, і переданий ЗСУ.

Подробиці та фото – в матеріалі РБК-Україна.

Ілля Кива на росТВ відзначився скандальним висловлюванням про злиття України та Росії в одну країну (відео)

Народний депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива знову оскандалився проросійською заявою. Він заявив, що Україна нібито має бути частиною єдиної союзної держави із Російською Федерацією. Таку заяву Кива зробив в ефірі російського пропагандистського політичного токшоу на телеканалі "Росія 1".

Кива заявив, що "Росія через вісім років прийшла забрати те, що належить їй".

Збій у роботі транспорту, ДТП, немає світла та опалення: наслідки циклону в Україні

В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину і снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.

Що відбувалося в містах - в матеріалі РБК-Україна.