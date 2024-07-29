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Билодид досадно завершила выступления на Олимпийских играх

Париж, Понедельник 29 июля 2024 13:16
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Билодид досадно завершила выступления на Олимпийских играх Фото: Дарья Билодид не смогла побороться за медали (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла японке Харуке Фунакубо схватку в 1/8 финала олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, дзюдо, 1/8 финала, женщины

Билодид – Фунакубо – 0:10

Украинка вышла на татами после молниеносной победы над представительницей Кирибати. Однако схватка с японской дзюдоисткой не стала легкой прогулкой. Основные 5 минут завершились нулевой ничьей без результативных действий.

На старте дополнительного времени судья удалил маму Билодид и по совместительству тренера за постоянные подсказки подопечной. Упорная борьба продолжалась дальше. Обе дзюдоистки имели в пассиве "шидо" – предупреждения.

В конце концов, украинская атлетка получила третью желтую карточку. Она автоматически превратилась в красную и повлекла за собой поражение Билодид. Фунакубо в четвертьфинале соревнований встретится с хозяйкой соревнований Сарой-Леони Сизик.

Кто такая Дарья Билодид

Уроженка Киева, дочь дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. В дзюдо пришла в 6 лет из художественной гимнастике.

Первую взрослую награду завоевала в 16 на открытом Континентальном кубке в Праге. Впоследствии дважды стала чемпионкой Европы и мира (до 48 кг), а на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

В рамках подготовки к Олимпиаде-2024 решила перейти в дивизион до 57 кг. В новом весе в этом году триумфовала на чемпионате Европы в Загребе.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.

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