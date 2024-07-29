ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В двух шагах от медалей Олимпиады. Сборная Украины финишировала пятой в спортивной гимнастике

Париж, Понедельник 29 июля 2024 21:23
UA EN RU
В двух шагах от медалей Олимпиады. Сборная Украины финишировала пятой в спортивной гимнастике Фото: Олег Верняев остался без награды (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украина заняла пятое место в командном многоборье, а победителем турнира по спортивной гимнастике стала сборная Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Гимнасты соревновались на перекладине, параллельных брусьях, в опорном прыжке, на кольцах, коне и свободных выступлениях. Цвета Украины защищали Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах и Олег Верняев.

Украинцы достойно соперничали с японцами, китайцами, американцами и британцами. Лучшим для команды стало выступление Ковтуна на параллельных брусьях, когда гимнаст завоевал 15.433 балла. Рядом с топ-3 отечественные атлеты находились на протяжении всего соревнования.

Впрочем, финальные выступления конкурентов не позволили сборной Украины зацепиться за медали. Сборная Японии набрала 259,594 балла. На полпункта от них отстал Китай, сборная США уступила почти два. Итоговый результат украинцев оказался почти на четыре балла хуже.

Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, мужские команды:

  1. Япония – 259.594 баллов
  2. Китай – 259.062
  3. США – 257.793

...5. Украина – 254.761

На Олимпиаде в Токио Украина в этой дисциплине заняла 7-е место. Тогда "золото" взяли россияне, а сборные Японии и Китая дополнили подиум. Лучшим результатом отечественных гимнастов в истории остается командное серебро на Олимпийских играх-2000.

К слову, ранее дзюдоистка Билодид вылетела в 1/8 финала олимпийских соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед