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Олимпийские игры-2024: Бан с повторением рекорда принесла "золото" Республике Корея

Париж, Понедельник 29 июля 2024 11:37
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Олимпийские игры-2024: Бан с повторением рекорда принесла "золото" Республике Корея Фото: Бан Хье Дзин стала олимпийской чемпионкой в ​​16 лет (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Корейская спортсменка Бан Хье Дзин победила в индивидуальных соревнованиях с пневматической винтовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

16-летняя корейская атлетка в финале одолела олимпийскую чемпионку в миксте Хуан Юйтин. Китаянка набрала одинаковое количество баллов с победительницей соревнований – по 251,8 балла.

Бан и Хуан значительно опередили остальных соперниц. К примеру, швейцарка Гонья записала в актив всего 230,3 балла. Однако даже такого результата хватило для завоевания бронзовой награды.

Статистами в финале выступили американка Маддалена, французская стрельба Мюллер, казахская спортсменка Ле, индианка Рамита и норвежка Дуэстад. Украинки в этой дисциплине не выступали.

Олимпиада-2024, стрельба из пневматической винтовки, 10 м, женщины:

  1. Бан Хье Дзин (Республика Корея) – 251,8 балла
  2. Хуан Юйтин (Китай) – 251,8
  3. Одри Гонья (Швейцария) – 230,3

Результат Бан позволил повторить олимпийский рекорд китаянки Ян Цянь. Она набрала те же 251,8 балла на Олимпиаде в Токио. Мировой рекорд в прошлом году установила другая представительница КНР – Хань Цзяюй (254,0 балла).

К слову, ранее подвели итоги соревнований 28 июля на Олимпийских играх-2024.

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