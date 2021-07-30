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Українська чоловіча збірна з фехтування завершила участь в Олімпіаді на шостому місці

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П'ятниця 30 липня 2021 11:32
Українська чоловіча збірна з фехтування завершила участь в Олімпіаді на шостому місці Фото: чоловіча збірна з фехтування посіла шосте місце на Олімпіаді (facebook.com/fie.org)
Автор: Инна Собора

Українська чоловіча збірна з фехтування завершила свій виступ в олімпійському Токіо. Українці посіли шосте місце на Олімпіаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

У складі української збірної Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Анатолій Герей.

"Зустріч з представниками Піднебесної в 1/4 фіналу, яка завершилася з рахунком 35:45, стала вирішальною для українців у боротьбі за нагороди Ігор ХХХІІ Олімпіади", - йдеться в повідомленні.

Після цього українці провели ще два поєдинки, виграли в Італії (45:39) і поступилися Франції (39:45), посівши шосте місце у підсумку.

Раніше українська фехтувальниця Ольга Харлан програла в першому поєдинку і покинула Олімпіаду.

Як відомо, наразі на рахунку України на Олімпіаді чотири медалі - всі бронзові. Нагороди здобули Дар'я Білодід (дзюдо, до 48 кг), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба, пістолет 10 м), Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем).

Українська чоловіча збірна з фехтування завершила участь в Олімпіаді на шостому місці

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