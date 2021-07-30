ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Представниця України з боксу Лисенко не змогла пробитися далі чвертьфіналу Олімпіади в Токіо

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 12:20
Представниця України з боксу Лисенко не змогла пробитися далі чвертьфіналу Олімпіади в Токіо Фото: боксерка Анна Лисенко (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Єдина представниця України в жіночому боксі Анна Лисенко на Олімпійських іграх-2020 залишає Токіо. Вона зупинилася на етапі чвертьфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК України.

До чвертьфіналу олімпійського турніру Лисенко впевнено здолала представницю Марокко Умаїму Белхабіб з рахунком 5:0.

"Та, на жаль, пробитися до наступного кола змагань у категорії до 69 кг Анні завадила титулована та більш досвідчена спортсменка з Туреччини, чемпіонка світу-2019 Бусеназ Сюрменелі. Судді були на боці останньої - 0:5", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у боксі українську олімпійську збірну представляють Микола Буценко (Харківська область), Цотне Рогава (Одеська область), Ярослав Харциз (Харківська область), Олександр Хижняк (Полтавська область), Анна Лисенко (Київська область).

Хижняк вийшов в 1/4 фіналу Олімпіади в Токіо.

Як відомо, наразі на рахунку України на Олімпіаді чотири медалі - всі бронзові. Нагороди здобули Дар'я Білодід (дзюдо, до 48 кг), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба, пістолет 10 м), Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем).

Представниця України з боксу Лисенко не змогла пробитися далі чвертьфіналу Олімпіади в Токіо

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020 Бокс
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту