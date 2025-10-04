ua en ru
Ольга Сумская похвасталась роскошным аксессуаром за 50 тысяч (фото)

Суббота 04 октября 2025 22:02
Ольга Сумская похвасталась роскошным аксессуаром за 50 тысяч (фото) Ольга Сумская поразила модным выходом (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз доказала, что имеет безупречный вкус и чувство стиля. Звезда поделилась в соцсетях фото с модного мероприятия, на котором предстала в эффектном образе с дорогой сумкой.

Каким был образ звезды и сколько стоит аксессуар, узнайте в материале РБК-Украина.

Ольга Сумская вышла в свет с дорогой сумкой

На снимке актриса позирует в черном наряде с цветочными элементами, которые придают образу нежности и одновременно торжественности.

Дополнением наряда стали элегантная розовая сумочка на длинной цепочке, которая гармонично вписалась в классический образ, и каблуки с острым носком.

Ольга Сумская похвасталась роскошным аксессуаром за 50 тысяч (фото)Модный образ Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Что известно о стоимости и дизайне сумки

Она принадлежит украинскому премиальному бренду Alexandra Tokareva, который создает аксессуары с авторской ручной вышивкой. Стоит 49 840 гривен.

Изготовлена из итальянской кожи и украшена ручной вышивкой из бисера. Внутри отделанная замшей насыщенного красного цвета.

Кроме дизайна, аксессуар отличается функциональностью. Он имеет внутреннее отделение, в том числе для телефона. Золотая цепочка добавляет завершенности и практичности.

Ольга Сумская похвасталась роскошным аксессуаром за 50 тысяч (фото)Сколько стоит сумка Сумской (скриншот)

Тренды образа Сумской, которые стоит повторить

Ольга в очередной раз доказала, что даже классический черный образ может засиять по-новому, если дополнить его ярким аксессуаром.

  • Цветочные акценты. Такое сочетание добавляет нежности в сдержанный образ, что делает его универсальным как для прогулки, так и для вечернего выхода.
  • Акцентная сумка. Розовая сумочка на цепочке стала яркой деталью, которая освежила черный ансамбль и добавила уникальности его обладательнице.
  • Каблуки с острым носком. Такая обувь визуально удлиняет ноги и делает осанку более грациозной.

Напомним, ранее актриса призналась, сколько денег потратила на модный бренд младшей дочери.

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунт Ольги Сумской, сайт Alexandra Tokareva.

