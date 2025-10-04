Ольга Сумская похвасталась роскошным аксессуаром за 50 тысяч (фото)
Украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз доказала, что имеет безупречный вкус и чувство стиля. Звезда поделилась в соцсетях фото с модного мероприятия, на котором предстала в эффектном образе с дорогой сумкой.
Каким был образ звезды и сколько стоит аксессуар, узнайте в материале.
Ольга Сумская вышла в свет с дорогой сумкой
На снимке актриса позирует в черном наряде с цветочными элементами, которые придают образу нежности и одновременно торжественности.
Дополнением наряда стали элегантная розовая сумочка на длинной цепочке, которая гармонично вписалась в классический образ, и каблуки с острым носком.
Модный образ Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)
Что известно о стоимости и дизайне сумки
Она принадлежит украинскому премиальному бренду Alexandra Tokareva, который создает аксессуары с авторской ручной вышивкой. Стоит 49 840 гривен.
Изготовлена из итальянской кожи и украшена ручной вышивкой из бисера. Внутри отделанная замшей насыщенного красного цвета.
Кроме дизайна, аксессуар отличается функциональностью. Он имеет внутреннее отделение, в том числе для телефона. Золотая цепочка добавляет завершенности и практичности.
Сколько стоит сумка Сумской (скриншот)
Тренды образа Сумской, которые стоит повторить
Ольга в очередной раз доказала, что даже классический черный образ может засиять по-новому, если дополнить его ярким аксессуаром.
- Цветочные акценты. Такое сочетание добавляет нежности в сдержанный образ, что делает его универсальным как для прогулки, так и для вечернего выхода.
- Акцентная сумка. Розовая сумочка на цепочке стала яркой деталью, которая освежила черный ансамбль и добавила уникальности его обладательнице.
- Каблуки с острым носком. Такая обувь визуально удлиняет ноги и делает осанку более грациозной.
Напомним, ранее актриса призналась, сколько денег потратила на модный бренд младшей дочери.
