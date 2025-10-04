ua en ru
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Ольга Сумська похизувалася розкішним аксесуаром за 50 тисяч (фото)

Субота 04 жовтня 2025 22:02
Ольга Сумська похизувалася розкішним аксесуаром за 50 тисяч (фото) Ольга Сумська вразила модним виходом (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Ольга Сумська вкотре довела, що має бездоганний смак і почуття стилю. Зірка поділилася у соцмережах фото з модного заходу, на якому постала в ефектному образі з коштовною сумкою.

Яким був образ зірки та скільки коштує аксесуар, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Ольга Сумська вийшла у світ із коштовною сумкою

На знімку акторка позує у чорному вбранні з квітковими елементами, які надають образу ніжності й водночас урочистості.

Доповненням наряду стали елегантна рожева сумочка на довгому ланцюжку, яка гармонійно вписалася до класичного образу, та підбори з гострим носком.

Ольга Сумська похизувалася розкішним аксесуаром за 50 тисяч (фото) Модний образ Сумської (фото: instagram.com/olgasumska)

Що відомо про вартість та дизайн сумки

Вона належить українському преміальному бренду Alexandra Tokareva, який створює аксесуари з авторською ручною вишивкою. Коштує 49 840 гривень.

Виготовлена з італійської шкіри та прикрашена ручною вишивкою з бісеру. Всередині оздоблена замшею насиченого червоного кольору.

Окрім дизайну, аксесуар вирізняється функціональністю. Він має внутрішнє відділення, у тому числі для телефону. Золотий ланцюжок додає завершеності та практичності.

Ольга Сумська похизувалася розкішним аксесуаром за 50 тисяч (фото)Скільки коштує сумка Сумської (скриншот)

Тренди образу Сумської, які варто повторити

Ольга вкотре довела, що навіть класичний чорний образ може засяяти по-новому, якщо доповнити його яскравим аксесуаром.

  • Квіткові акценти. Таке поєднання додає ніжності у стриманий образ, що робить його універсальним як для прогулянки, так і для вечірнього виходу.
  • Акцентна сумка. Рожева сумочка на ланцюжку стала яскравою деталлю, яка освіжила чорний ансамбль та додала унікальності його власниці.
  • Підбори з гострим носком. Таке взуття візуально подовжує ноги та робить поставу граційнішою.

Нагадаємо, раніше акторка зізналася, скільки грошей витратила на модний бренд молодшої доньки.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунт Ольги Сумської, сайт Alexandra Tokareva.

Ольга Сумська Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу
