Ольга Сумская раскрыла, сколько потратила на модный бизнес младшей дочери

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Сумской OBOZ.UA.

Сколько Сумская потратила на бизнес младшей дочери

Недавно Анна презентовала собственный бренд спортивной одежды. Начать дело 23-летней девушке помогла ее звездная мама.

Сумская поддержала дочь финансово. Она сказала, что инвестировала около нескольких тысяч долларов в бизнес, но в гривнах.

"Ну, а как иначе? Кто, как не мама? В долг - нет, об этом речь даже не шла. Это была поддержка", - рассказала актриса.

В то же время Ольга отметила, что Анна тоже вложила собственные средства в дело.

"Но и она свои деньги вкладывала, те, что зарабатывала на гастролях", - отметила она.

Ольга Сумская с дочкой Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

Рассказала звезда и о реакции папы, актера Виталия Борисюка, на создание спортивной коллекции одежды.

"Вмешивался ли в процесс? Нет, но и не возражал", - поделилась она.

Актриса подчеркнула, что очень гордится успехами дочери. Она объяснила, что девушка активно занимается спортом. Именно поэтому ее одежда создана для комфортных занятий в зале.

"Вы себе не представляете, какие ткани отбирала! Это итальянский бифлекс - в нем не жарко, он дышит, прекрасно тянется и впитывает лишнюю влагу. Очень комфортный, качественный", - пояснила она.

По словам Ольги, ее дочь самостоятельно занималась разработкой одежды. Даже в гастролях между спектаклями работала над эскизами.

Младшая дочь Ольги Сумской (фото: instagram.com/gandzyazen)

Что известно о бренде одежды Анны Борисюк

Бренд спортивной одежды получил название Ganzen_ua. Для девушки это глубоко личный проект, который вдохновлен ее внутренними переживаниями и поиском себя.

Анна имеет актерское образование и успела поработать на сцене вместе с родителями, однако впоследствии решила кардинально изменить направление своей деятельности.

В последние годы она работала актрисой и зарабатывала средства, чтобы инвестировать их в собственное модное дело. Теперь сосредоточена на развитии модного бизнеса.

Как выглядит одежда бренда Анны Борисюк (фото: instagram.com/ganzen_ua)