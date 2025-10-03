ua en ru
Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от Джамалы

Пятница 03 октября 2025 07:15
Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от Джамалы Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Джамала продемонстрировала, что стеганая куртка может быть не только практичным, но и стильным элементом повседневного гардероба. Она показала два совершенно разных по настроению образа, доказав, что одна и та же верхняя одежда легко интегрируется как в спортивный, так и в более женственный лук.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал It’s me, Jamala.

Образ 1: спортивный шик на каблуках

Этот образ - идеальный пример тренда "спортивный шик", где функциональность сочетается с элегантностью.

Джамала выбрала стеганую куртку приглушенного серого оттенка.

Куртка имеет свободный оверсайз крой, завязки на талии и горловине, что позволяет регулировать силуэт. Брюки свободного кроя внизу подчеркивают расслабленный характер образа.

Акцентная обувь: главный стилистический прием здесь - черные ботильоны с острым носком на высоком, тонком каблуке.

Резкий контраст между объемным, несколько "мешковатым" верхом и изящной обувью создает динамичный и смелый аутфит. Это зрительно удлиняет ноги и придает образу стройности.

Такой лук идеально подходит для тех, кто хочет сочетать комфорт теплой верхней одежды с вечерней элегантностью, например, для быстрых выходов или неформальных встреч, где нужна изюминка.

Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от ДжамалыДжамала задает тренды (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Образ 2: городской кэжуал

Второй вариант демонстрирует, как носить куртку, сохраняя ее утилитарный и практичный характер.

Та же самая стеганная куртка здесь стилизована с помощью широкого черного ремня с большой пряжкой. Ремень не только делает акцент на талии, превращая оверсайз-силуэт в более женственный, но и добавляет образу структуры.

Вместо каблука Джамала выбирает массивные кожаные ботинки на тракторной подошве. Эта обувь идеально гармонирует с объемом брюк и подчеркивает комфортный городской кэжуал.

Образ дополняет черная шляпа-панама в стиле милитари, делая его более продуманным.

Этот лук - идеальный выбор для ежедневных дел, прогулок или поездок, где важны тепло, комфорт и трендовый вид. Он демонстрирует, что стеганная куртка отлично работает в стиле спорт-кэжуал.

Как выглядит самая модная куртка на холодную осень: пример от ДжамалыДжамала показала модный лук (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Джамала Модные тренды Стиль жизни Тренды
