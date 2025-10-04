В мини и с каре: Полякова и Ефросинина заинтриговали модными образами (видео)

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова продемонстрировали эффектные черные луки, появившись вместе в танцевальном видео, и заинтриговали намеком на совместный проект.

Какими модными образами покорили звезды, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео в TikTok Ефросининой.

Ефросинина и Полякова показались с каре

На кадрах Маша и Оля позируют в похожих total black образах, которые сочетают бунтарство и элегантность.

Ефросинина выбрала лаконичное черное мини-платье из экокожи, дополнив его короткой курткой в тон и высокими сапогами. Каре с ровным пробором добавило луку четкости и остроты.

Полякова танцевала в коротком платье с разрезом на ноге и открытыми плечами, которое дополнила черными ботильонами и кожаной курткой. Певица сделала ставку на свой фирменный платиновый блонд и минимализм в деталях.

Получился стильный и гармоничный дуэт по модным тенденциям этой осени - монохром, кожаные фактуры, каре и высокие сапоги.

В подписи Ефросинина заинтриговала совместным проектом с подругой.

"Ой, что будет... Ни на что с Олей Поляковой не намекаем, но знаки будут" - отметила она.

В начале сентября Маша и Оля в таких образах также предстали в клипе певицы на песню "Вкрала", а что они готовят теперь, остается гадать.

Как отреагировали в сети

Видео собрало тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи оценили образы и прически звездных подруг.

"Вы точно знаете что-то о бессмертии. Я сначала подумала что здесь девушки лет по 20".

"Я не фанатка их творчества, но выглядят на все 100".

"Ой, а я Машу сразу не узнала. Огонь, так держать".

"Маше здесь как будто 20 лет. Ходите так всегда".

Я сразу и не узнала, кто это! Классно выглядите".

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, на чем держится ее дружба с Поляковой.