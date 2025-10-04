ua en ru
В мини и с каре: Полякова и Ефросинина заинтриговали модными образами (видео)

Суббота 04 октября 2025 18:45
В мини и с каре: Полякова и Ефросинина заинтриговали модными образами (видео) Полякова и Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова продемонстрировали эффектные черные луки, появившись вместе в танцевальном видео, и заинтриговали намеком на совместный проект.

Какими модными образами покорили звезды, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео в TikTok Ефросининой.

Ефросинина и Полякова показались с каре

На кадрах Маша и Оля позируют в похожих total black образах, которые сочетают бунтарство и элегантность.

Ефросинина выбрала лаконичное черное мини-платье из экокожи, дополнив его короткой курткой в тон и высокими сапогами. Каре с ровным пробором добавило луку четкости и остроты.

Полякова танцевала в коротком платье с разрезом на ноге и открытыми плечами, которое дополнила черными ботильонами и кожаной курткой. Певица сделала ставку на свой фирменный платиновый блонд и минимализм в деталях.

Получился стильный и гармоничный дуэт по модным тенденциям этой осени - монохром, кожаные фактуры, каре и высокие сапоги.

В подписи Ефросинина заинтриговала совместным проектом с подругой.

"Ой, что будет... Ни на что с Олей Поляковой не намекаем, но знаки будут" - отметила она.

@mashaefrosynina Ой, що буде.. Ні на що з Оля Полякова не натякаємо, але знаки будуть.. #машаєфросиніна #оляполякова оригінальний звук - Маша Єфросиніна

В начале сентября Маша и Оля в таких образах также предстали в клипе певицы на песню "Вкрала", а что они готовят теперь, остается гадать.

Как отреагировали в сети

Видео собрало тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи оценили образы и прически звездных подруг.

  • "Вы точно знаете что-то о бессмертии. Я сначала подумала что здесь девушки лет по 20".
  • "Я не фанатка их творчества, но выглядят на все 100".
  • "Ой, а я Машу сразу не узнала. Огонь, так держать".
  • "Маше здесь как будто 20 лет. Ходите так всегда".
  • Я сразу и не узнала, кто это! Классно выглядите".

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, на чем держится ее дружба с Поляковой.

Маша Ефросинина Оля Полякова Новости шоу-бизнеса Модные тренды Звёзды
