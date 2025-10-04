В мини и с каре: Полякова и Ефросинина заинтриговали модными образами (видео)
Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова продемонстрировали эффектные черные луки, появившись вместе в танцевальном видео, и заинтриговали намеком на совместный проект.
Какими модными образами покорили звезды, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео в TikTok Ефросининой.
Ефросинина и Полякова показались с каре
На кадрах Маша и Оля позируют в похожих total black образах, которые сочетают бунтарство и элегантность.
Ефросинина выбрала лаконичное черное мини-платье из экокожи, дополнив его короткой курткой в тон и высокими сапогами. Каре с ровным пробором добавило луку четкости и остроты.
Полякова танцевала в коротком платье с разрезом на ноге и открытыми плечами, которое дополнила черными ботильонами и кожаной курткой. Певица сделала ставку на свой фирменный платиновый блонд и минимализм в деталях.
Получился стильный и гармоничный дуэт по модным тенденциям этой осени - монохром, кожаные фактуры, каре и высокие сапоги.
В подписи Ефросинина заинтриговала совместным проектом с подругой.
"Ой, что будет... Ни на что с Олей Поляковой не намекаем, но знаки будут" - отметила она.
В начале сентября Маша и Оля в таких образах также предстали в клипе певицы на песню "Вкрала", а что они готовят теперь, остается гадать.
Как отреагировали в сети
Видео собрало тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи оценили образы и прически звездных подруг.
- "Вы точно знаете что-то о бессмертии. Я сначала подумала что здесь девушки лет по 20".
- "Я не фанатка их творчества, но выглядят на все 100".
- "Ой, а я Машу сразу не узнала. Огонь, так держать".
- "Маше здесь как будто 20 лет. Ходите так всегда".
- Я сразу и не узнала, кто это! Классно выглядите".
Напомним, ранее Ефросинина рассказала, на чем держится ее дружба с Поляковой.
