Жена Усика показала трендовый "лук" от Dior: как повторить образ за 160 тысяч

Жена Александра Усика, абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, похвасталась новым "луком". Ее образ стал удачным примером стилизации трендовых вещей этого сезона - белого джинсового жилета и юбки.

Сколько стоит "лук" Екатерины Усик и как его бюджетно повторить

Какой образ собрала жена Усика

Екатерина показалась в вещах от Dior. Главный акцент - короткий денимовый жилет Dioriviera молочного оттенка с накладными карманами и минималистичными пуговицами. Лаконичный крой подчеркивает талию и одновременно добавляет свободного, современного настроения.

Комплект дополняет мини-юбка с темно-синим принтом Dior Oblique. Это культовый узор бренда, который сразу узнают в любой точке мира. Контраст белого верха и глубокого синего низа создает эффект вытянутой силуэтной линии, делая образ гармоничным и очень фотогеничным.

"Лук" Екатерины Усик

Секрет успеха ансамбля - в балансе. Белоснежный жилет придает свежести и подчеркивает загар, в то время как юбка с насыщенным принтом добавляет динамики. Такой подход делает образ универсальным: он одинаково уместен и для дневного выхода, и для вечерней прогулки или коктейльной встречи.

Сколько стоит "лук" жены Усика

На официальном сайте Dior стоимость жилета составляет примерно 1 600 евро, а юбки - 1 700 евро. Вместе это примерно 160 тысяч гривен.

Стоимость образа Екатерины

Впрочем, на фото не была показана обувь и дополнительные аксессуары. Поэтому весь "лук" может стоить больше, ведь Екатерина могла стилизовать юбку с жилетом "люксовыми" балетками или брендовой сумкой.

Как бюджетно повторить образ

Вдохновившись этим луком, модницы могут создать подобный ансамбль без обязательного обращения к Dior.

Жилет . Выберите светлую джинсовую или хлопковую модель прямого кроя. Главное это четкие линии и минимум декора.

Мини-юбка с графическим принтом . Темно-синий или черный фон и четкий геометрический узор создадут нужный контраст.

Аксессуары. Маленькие серьги, тонкий браслет и небольшая структурированная сумка сделают образ завершенным.

Подобное сочетание легко найти в украинских массмаркет-брендах или премиум-сегменте. Главное сохранить основную идею - контраст цветов и чистота линий.