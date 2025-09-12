Жена Усика показала трендовый "лук" от Dior: как повторить образ за 160 тысяч
Жена Александра Усика, абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, похвасталась новым "луком". Ее образ стал удачным примером стилизации трендовых вещей этого сезона - белого джинсового жилета и юбки.
Сколько стоит "лук" Екатерины Усик и как его бюджетно повторить, рассказывает РБК-Украина.
Какой образ собрала жена Усика
Екатерина показалась в вещах от Dior. Главный акцент - короткий денимовый жилет Dioriviera молочного оттенка с накладными карманами и минималистичными пуговицами. Лаконичный крой подчеркивает талию и одновременно добавляет свободного, современного настроения.
Комплект дополняет мини-юбка с темно-синим принтом Dior Oblique. Это культовый узор бренда, который сразу узнают в любой точке мира. Контраст белого верха и глубокого синего низа создает эффект вытянутой силуэтной линии, делая образ гармоничным и очень фотогеничным.
"Лук" Екатерины Усик (скриншот)
Секрет успеха ансамбля - в балансе. Белоснежный жилет придает свежести и подчеркивает загар, в то время как юбка с насыщенным принтом добавляет динамики. Такой подход делает образ универсальным: он одинаково уместен и для дневного выхода, и для вечерней прогулки или коктейльной встречи.
Сколько стоит "лук" жены Усика
На официальном сайте Dior стоимость жилета составляет примерно 1 600 евро, а юбки - 1 700 евро. Вместе это примерно 160 тысяч гривен.
Стоимость образа Екатерины (коллаж: РБК-Украина)
Впрочем, на фото не была показана обувь и дополнительные аксессуары. Поэтому весь "лук" может стоить больше, ведь Екатерина могла стилизовать юбку с жилетом "люксовыми" балетками или брендовой сумкой.
Как бюджетно повторить образ
Вдохновившись этим луком, модницы могут создать подобный ансамбль без обязательного обращения к Dior.
-
Жилет. Выберите светлую джинсовую или хлопковую модель прямого кроя. Главное это четкие линии и минимум декора.
-
Мини-юбка с графическим принтом. Темно-синий или черный фон и четкий геометрический узор создадут нужный контраст.
-
Аксессуары. Маленькие серьги, тонкий браслет и небольшая структурированная сумка сделают образ завершенным.
Подобное сочетание легко найти в украинских массмаркет-брендах или премиум-сегменте. Главное сохранить основную идею - контраст цветов и чистота линий.
