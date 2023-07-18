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В Крыму и под Бердянском раздались взрывы

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Вторник 18 июля 2023 17:25
В Крыму и под Бердянском раздались взрывы Иллюстративное фото: в Крыму и под Бердянском раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы 18 июля. "Бавовну" также слышали под Бердянском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Российские паблики сообщили о работе ПВО в Феодосии во вторник. В сети даже появилось фото с характерным следом в небе.

О мощном взрыве также сообщают в пгт Советское и соседних селах. При этом следы в небе не видели.

"Хлопок" также слышали в Нижнегорском районе (в сторону Изобильного) и со стороны Сиваша.

Тем временем в Коктебеле сообщали о пролете ракет. Местные жители писали, что от взрыва дрожали стекла и сработала сигнализация.

В Крыму и под Бердянском раздались взрывы

При этом оккупационная "власть" пока не комментировала ситуацию.

Взрывы под Бердянском

Кроме того, советник главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах под Бердянском.

"Бердянская коса трижды передает привет прилетами. Звук хлопка был слышен в Урзуфе. Вечер перестает быть томным", - написал он.

Андрющенко отметил, что неподалеку от Урзуфа сообщали о по меньшей мере двух взрывах и звуках "прилета".

Взрывы в Крыму

На временно оккупированном полуострове периодически раздаются взрывы. Обычно они связаны с атаками украинских военных, которые бьют по скоплениям оккупантов, их технике и боеприпасам или стратегическим объектам.

Только сегодня на севере Крыма, в Красноперекопске, раздались взрывы, местные сообщали, что от них в воздухе "ощущалась вибрация".

К тому же, вчера ночью взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего был разрушен один пролет.

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