В Крыму и Мелитополе прозвучали взрывы
На севере временно оккупированного Крыма сегодня, 18 июля, утром местные жители услышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.
Как отмечают в сети, сильные взрывы прозвучали в Красноперекопске.
Местные жители уточняют, что от взрывов в воздухе "чувствуется вибрация". При этом ни так называемые "власти" полуострова, ни официальные источники пока никак не комментируют происшествие.
Обновлено 12:10
Взрывы также прогремели и во временно оккупированном Мелитополе. Оккупанты сообщают о работе систем противовоздушной обороны.
Обновлено 12:23
Как отметил мэр Иван Федоров, в Мелитополе мощный взрыв слышали жители центральной части города. При этом в поселке Михайловка жители сообщают о пяти мощных взрывах.
Фото: в Мелитополе были слышны взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Взрывы в Крыму
Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы. Обычно они связаны с атаками ВСУ, которые бьют по скоплению россиян, их техники или стратегическим объектам.
К примеру, вчера ночью серия взрывов прогремела на Крымском мосту, в результате чего он был частично поврежден.
Как отметили источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины, это была операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали при помощи надводных дронов.
Со всеми деталями атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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