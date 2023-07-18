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В Крыму и Мелитополе прозвучали взрывы

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Вторник 18 июля 2023 12:06
В Крыму и Мелитополе прозвучали взрывы Фото: в оккупированном Крыму прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На севере временно оккупированного Крыма сегодня, 18 июля, утром местные жители услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

Как отмечают в сети, сильные взрывы прозвучали в Красноперекопске.

Местные жители уточняют, что от взрывов в воздухе "чувствуется вибрация". При этом ни так называемые "власти" полуострова, ни официальные источники пока никак не комментируют происшествие.

Обновлено 12:10

Взрывы также прогремели и во временно оккупированном Мелитополе. Оккупанты сообщают о работе систем противовоздушной обороны.

Обновлено 12:23

Как отметил мэр Иван Федоров, в Мелитополе мощный взрыв слышали жители центральной части города. При этом в поселке Михайловка жители сообщают о пяти мощных взрывах.

В Крыму и Мелитополе прозвучали взрывыФото: в Мелитополе были слышны взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы. Обычно они связаны с атаками ВСУ, которые бьют по скоплению россиян, их техники или стратегическим объектам.

К примеру, вчера ночью серия взрывов прогремела на Крымском мосту, в результате чего он был частично поврежден.

Как отметили источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины, это была операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали при помощи надводных дронов.

Со всеми деталями атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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