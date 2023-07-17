Крымский мост снова "устал". Главное о новых взрывах и нарушили ли они логистику РФ

На Крымском мосту, который соединяет материковою Россию с временно оккупированным полуостровом, под утро раздались мощные взрывы. На данный момент известно о серьезных повреждениях, есть информация о жертвах.

О последствиях и о том, нарушат ли взрывы на Крымском мосту логистику оккупантов, - ниже в материале РБК-Украина .

Новые взрывы на Крымском мосту: как это было

После фактически 10-месячного перерыва, когда в октябре 2022 года Крымский мост попал под удар, Украина опять проснулась с новостями о новой "бавовне" на мосту.

По словам очевидцев, мощные взрывы прогремели около 3:04 и 3:20. Оккупационные власти остановили движение, мост перекрыли для автомобилей и поездов. Также была остановлена паромная переправа.

С комментарием позже выступил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, заявивший о якобы "чрезвычайной ситуации в районе 145 опоры".

Гауляйтер утверждал, что "принимаются меры по восстановлению ситуации". В то же время он призвал воздержаться от использования моста, а так называемое министерство курортов Крыма попросило "туристов" передвигаться по "сухопутному маршруту" (речь идет о пути через временно оккупированные территории Украины), или по возможности оставаться в гостиницах.

Российские Telegram-каналы писали, что в результате взрывов упал по меньшей мере один из пролетов моста. Однако, как выяснилось впоследствии, разрушения более существенные. Так, пролет в одном направлении движения упал в воду, в другом - заметно съехал в сторону. Что сделало невозможным движение автомобилей по мосту.

В результате чего перед въездом на Крымский мост образовалась многокилометровая пробка. Водителей грузовых и легковых машин разщворачивали и призывали "использовать альтернативные сухопутные маршруты через "новые территории".

Инцидент не обошелся без жертв. В результате взрывов на мосту погибли супруги из Белгородской области РФ, которые ехали на отдых в оккупированный полуостров. Их 14-летняя дочь госпитализирована в больницу.

Кто стоит за взрывами?

Традиционно российские власти начали во всем винить Украину. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что "власти РФ знают, кто стоит за взрывом Крымского моста".

"Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности, дополнительных мер и работы. О каких-то других мерах сейчас речь не шла...Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение целей СВО", - заявил он.

Также в РФ возбудили уголовное дело по статье о "теракте". Согласно одной из версий - Украина якобы применила скутеры, переделанные в надводные дроны со взрывчаткой.



Роспропаганда опубликовала видео якобы уничтожение такого объекта в Севастополе 16 июня и отметила, что именно похожим могли атаковать Крымский мост сегодня ночью.

Украинская сторона не брала на себя ответственность за взрывы. Впрочем, источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что ко взрывам причастны Служба безопасности и Военно-морские силы. Они якобы устроили атаку на мост с помощью надводных дронов.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сообщил источник.

До этого глава СБУ Василий Малюк говорил, что мост является вполне законной целью для Украины, и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.

Интересной была официальная реакция СБУ. Пресс-служба ведомства шутливо в форме стихотворения прокомментировала это так:

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз… Два! P.S. Музика - народна. Слова - СБУ".

В комментарии для РБК-Украина спикер СБУ Артем Дехтяренко не стал вдаваться в подробности инцидента на Крымском мосту, но пообещал, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы.

"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - сказал Дехтяренко.

Лаконичными были реакции ГУР и ОП. В частности, представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту.

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост - конструкция там лишняя", - отметил Юсов.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, какие-либо незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения.

Нарушила ли новая "бавовна" логистику оккупантов?

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание, что повреждения в результате ночных взрывов коснулись именно автомобильного сообщения. А значит железная дорога, которой оккупанты пользуются для снабжения своих войск, продолжает функционировать.

"Повреждения автомобильного полотна достаточно серьезные. Они нуждаются в соответствии с ремонтными работами. Безусловно, это направление, именно эта дорога будет некоторое время закрыта ну и не функционировать. За сколько они успеют отремонтировать - это уже другой вопрос", - говорит Коваленко.

При этом эксперт отмечает, что некоторое время не будет происходить полноценного автомобильного сообщения между материковой Россией и временно оккупированным Крымом.

"Та логистическая артерия, которая остается, она будет работать в реверсе. Конечно, поток общего перемещения автотранспорта снизится, будет медленнее. Но здесь есть нюанс. Мы говорим именно об автомобильном транспорте, которым российские войска для перемещения личного состава и т.д. на оккупированный Крым и пользуются не так часто. Он не является превалирующей составляющей. Преимущественно это железнодорожные пути. А железная дорога сейчас тоже работает неполноценно на Крымском мосту, в реверсном формате", - обратил внимание Коваленко.

Собеседник пояснил, что это повреждение очень важно как общее для логистической артерии. Но с другой стороны есть еще железная дорога. И потому нужно больше "бавовны", чтобы решить этот вопрос.

"Действительно, есть уменьшение военной логистики где-то на 10-15%, но общее железная дорога может это как-то на себе вытянуть. Что касается того какого именно было повреждения (моста - ред.), то здесь законы физики едины для всех. Поэтому я не исключаю, что это мог быть взрыв, который произошел под полотном именно автомобильной дороги, а не по нему непосредственно внешнее влияние было", - добавил Коваленко.

Похожее мнение выразил и военный эксперт Владислав Селезнев. Он считает, что эта "бавовна" на Крымском мосту на логистику оккупантов не повлияет. Поскольку железнодорожное сообщение по нему продолжается.

"Снабжение львиной части военной логистики врага обеспечивается с помощью железной дороги. Поэтому здесь я иллюзий не имею. Здесь может быть проблема только для гражданского транспорта. Мы видим, что россияне решили этот вопрос запуском грузовых автомобилей через так называемые "новые территории" (оккупированные - ред.). Соответственно паромное сообщение будет осуществляться для легкового автотранспорта", - сказал Селезнев в комментарии изданию.

Эксперт считает, что пока железнодорожным сообщением военные эшелоном в дальнейшем будут курсировать вместе с пассажирскими поездами из Крыма и в него.

"Поэтому я не думаю, что это повреждение Крымского моста в этой автомобильной части коренным образом изменит ситуацию с военной стороны", - отметил Селезнев.

Касательно причастности к подрыву. В ОК "Юг" говорят, что это мог быть некий "казус белли" со стороны российских оккупационных сил. В частности, спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что эта атака может быть российской провокацией перед продлением "зернового соглашения". Поэтому эксперт призывает не торопиться с выводами на фоне информационного шума.

"Я думаю, что стоит подождать и не тратить время на поиск виновных. Ведь если этот процесс скрыт, то вряд ли мы в ближайшей перспективе об этом узнаем. Версии могут быть какие угодно. Но соответствуют ли они реалиям - неизвестно", - подытожил Селезнев.

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