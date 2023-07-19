Угроза ракет и дронов: в Киеве и ряде областей объявлены воздушные тревоги
Воздушные тревоги были объявлены в Киеве и ряде областей в ночь на 19 июля из-за угрозы вражеских ракетных атак, а также с применением ударных БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушными силами ВСУ.
Сигналы об угрозах воздушных атак противника зазвучали около полуночи в столице, а также в некоторых северных, восточных, центральных и южных регионах.
Ракетная опасность
Как предупреждали военные, ракетная опасность зафиксирована в северных, центральных и в восточных областях.
"Угроза вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в объявлении.
Угроза ударов дронами
Перед этим, около одиннадцати вечера, в ВС отмечали, что был зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed" с южного направления.
Уже около 00:20 военные заявили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. Позже об угрозе вражеских дронов предупредили жителей Харьковской, Полтавской и Запорожской областей.
Карта воздушных тревог в Украине ночью 19 июля
Работает ПВО
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призывает украинцев оставаться в укрытиях и соблюдать правила информтишины во время работы противовоздушной обороны.
"Тревогу не игнорируйте. Работу ПВО не снимайте", - написал он в своем Telegram.
Воздушные атаки РФ по Украине
Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по территории Украины. Это произошло после вчерашних ударов с применением "Шахедов" и ракет.
Тогда сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве - там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.
Все данные о последствиях вчерашней ночной воздушной атаки - в материале РБК-Украина.
Напомним также, перед тем российские войска в ночь на 15 июля в очередной раз пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины.. Сработали силы ПВО, однако были и попадания. Российская армия тогда выпустила дроны-камикадзе типа Shahed.
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