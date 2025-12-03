В оккупированном Донецке очередной блэкаут из-за атаки неизвестных дронов

Блэкауты в оккупированной Донецкой области

Как сообщало РБК-Украина, предыдущий блэкаут был в оккупированной Донецкой области 22 ноября. Тогда люди остались без света после очередной атаки неизвестных дронов.

Сначала звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтерске. Впоследствии стало известно о "работе ПВО" в Донецке, Макеевке и атаке дронов по Зугрэсу.

В то же время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населенных пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС и подстанции в Шахтерске.

За день до этого оккупированная часть Донецкой области тоже сталкивалась с отключением света. Сначала дроны были зафиксированы над Макеевкой, а вскоре появилась информация, что в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктах частично отсутствует свет.

Еще один масштабный блэкаут случился в ночь на 18 ноября, когда неизвестные дроны атаковали две ТЭС - Зуевскую и Старобешевскую. В ту ночь без света остались как минимум Донецк, Макеевка и Иловайск.

Тогда так называемая "власть" оккупированной части Донецкой области ввела режим ЧС. Заявлялось, что такой режим якобы позволит оперативно принимать меры, чтобы справиться с ситуацией.