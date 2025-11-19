На оккупированном Донбассе ввели режим ЧС после удара дронов по ТЭС

В ночь на 18 ноября украинские дроны поразили две ТЭС в оккупированной Донецкой области. После атаки так называемые "власти" ввели режим ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как пишут прокремлевские "медиа", указ о режиме ЧС подписал так называемый губернатор так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Это произошло после дроновой атаки на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.
Согласно указу, будут созданы комиссии, которым поручено устанавливать факты "нарушения условий жизнедеятельности граждан и утраты ими имущества первой необходимости".
"Осторожно, новости" добавило, что по словам "главы" "правительства ДНР" Черткова, которого назначили руководителем ликвидации ЧС - режим позволит оперативнее принимать меры, чтобы справляться с ситуацией.
Утром Пушилин у себя в Telegram писал, что электричество не поступало 65% потребителей. Кроме того, в результате атаки возможны верные отключения электроэнергии.
Напомним, в ночь на 18 ноября местными паблики писали, что над Донецкой областью были зафиксированы неизвестные дроны.
Через некоторое стало известно, что беспилотники атаковали Зуевскую, а ближе к утру Старобешевскую ТЭС.
За это время Telegram-каналы информировали, что как минимум в Донецке, Илловайске и частично в Макеевке пропал свет.
Уже днем командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр" сообщил, что украинские Силы беспилотных систем нанесли удары по вышеуказанным двум ТЭС.