На оккупированном Донбассе ввели режим ЧС после удара дронов по ТЭС

Как пишут прокремлевские "медиа", указ о режиме ЧС подписал так называемый губернатор так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Это произошло после дроновой атаки на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.

Согласно указу, будут созданы комиссии, которым поручено устанавливать факты "нарушения условий жизнедеятельности граждан и утраты ими имущества первой необходимости".

"Осторожно, новости" добавило, что по словам "главы" "правительства ДНР" Черткова, которого назначили руководителем ликвидации ЧС - режим позволит оперативнее принимать меры, чтобы справляться с ситуацией.

Утром Пушилин у себя в Telegram писал, что электричество не поступало 65% потребителей. Кроме того, в результате атаки возможны верные отключения электроэнергии.