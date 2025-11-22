ua en ru
На оккупированном Донбассе блэкаут: неизвестные дроны атакуют подстанции

Суббота 22 ноября 2025 21:30
Фото: в нескольких оккупированных городах Донецкой области пропал свет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 22 ноября, в оккупированной Донецкой области снова блэкаут. Люди остались без света после очередной атаки неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Судя по информации пабликов, дроновая атака началась примерно после 19:20. В частности, звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтерске. Буквально через час стало известно о "работе ПВО" в Донецке, Макеевке и атаке дронов по Зугрэсу.

Параллельно в это время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населенных пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС, а также подстанцию в Шахтерске.

По последним данным, по состоянию на 21:05, взрывы были слышны в Шахтерске, Зугрэсе, Докучаевске и Торезе.

Помимо этого, неизвестные дроны атакуют Россию. Местные жители уже засняли зарево и пожары возле Краснодарской ТЭС и в районе нефтехимического завода "Старвролен", который находится в Буденновске Ставропольского края РФ.

Как известно, "Старвролен" изготавливает части для разной военной техники России, в том числе детали для дронов.

Блэкаут в оккупированной Донецкой области

Напомним, что это уже далеко не первый день, когда оккупированная часть Донецкой области сталкивается с отключением света.

То же самое произошло вчера после 21:00. Дроны были зафиксированы над Макеевкой, а вскоре появилась информация, что в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктов - частично отсутствует свет.

