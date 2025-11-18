Многие города оккупированной Донецкой области без света: ночью были атакованы две ТЭС

В ночь на 18 ноября неизвестные дроны атаковали целых две ТЭС в оккупированной части Донецкой области. После этого многие населенные пункты остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого "губернатора" так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в Telegram.

Он подтвердил, что Зуевская и Старобешевская ТЭС были успешно повреждены.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции", - написал он.

Пушилин добавил, что "профильные ведомства" работают в экстренном режиме.