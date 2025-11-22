ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Донецк, Макеевка и не только: в оккупированной Донецкой области снова блэкаут

Суббота 22 ноября 2025 00:27
UA EN RU
Донецк, Макеевка и не только: в оккупированной Донецкой области снова блэкаут Фото: перебои со светом наблюдаются во многих оккупированных населенных пунктах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 21 ноября, в оккупированной Донецкой области снова возникли проблемы со светом. Это случилось на фоне атаки неизвестный дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Примерно после 21:20 паблики начали писать, что в оккупированной Донецкой области очень шумно. Как минимум над Макеевкой были замечены неизвестные дроны.

Буквально через 30 минут в Telegram-каналах появилась информация, что в оккупированном Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктов - частично отсутствует свет.

Блэкаут в оккупированной Донецкой области

Напомним, что это уже не первый случай, когда оккупированная Донецкая область остается без света.

Например, масштабный блэкаут случился в ночь на 18 ноября, когда неизвестные дроны атаковали две ТЭС - Зуевскую и Старобешевскую. Той ночью без света остались как минимум Донецк, Макеевка и Иловайск.

Более того, уже к вечеру стало известно, что так называемые "власти" оккупированной части Донецкой области ввели режим ЧС в связи с ситуацией. Заявлялось, что такой режим якобы позволит оперативнее принимать меры, чтобы справляться с ситуацией.

Донецкая область Война в Украине Блэкаут
