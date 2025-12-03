В окупованому Донецьку черговий блекаут через атаку невідомих дронів

Блекаути в окупованій Донецькій області

Як повідомляло РБК-Україна, попередній блекаут був в окупованій Донецькій області 22 листопада. Тоді люди залишилися без світла після чергової атаки невідомих дронів.

Спочатку звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську. Згодом стало відомо про "роботу ППО" в Донецьку, Макіївці і атаку дронів по Зугресу.

У той же час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС і підстанції в Шахтарську.

За день до цього окупована частина Донецької області теж стикалась із відключенням світла. Спочатку дрони були зафіксовані над Макіївкою, а невдовзі з'явилася інформація, що в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктах частково відсутнє світло.

Ще один масштабний блекаут трапився в ніч на 18 листопада, коли невідомі дрони атакували дві ТЕС - Зуївську та Старобешівську. Тієї ночі без світла залишилися щонайменше Донецьк, Макіївка та Іловайськ.

Тоді так звана "влада" окупованої частини Донецької області ввела режим НС. Заявлялося, що такий режим нібито дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб впоратися із ситуацією.