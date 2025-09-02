Путин заявил о "готовности" сотрудничать с США и Украиной по оккупированной ЗАЭС

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США и Украиной по оккупированной Запорожской атомной электростанции, если "сложатся благоприятные обстоятельства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Позже он добавил, что если "сложатся благоприятные обстоятельства", якобы Россия, США и Украина "могут втроем сотрудничать на ЗАЭС".

"Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати, касается и украинской стороны", - заявил диктатор.

По словам главы Кремля, российская сторона уже обсуждала этот вопрос с американскими партнерами.

Оккупация Запорожской АЭС

Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года. С тех пор крупнейшая в Украине и Европе АЭС находится под контролем оккупантов.

РФ превратила станцию и прилегающую территорию в военную базу, разместив там технику и личный состав. Это создает риск провокаций и повышает опасность ядерного инцидента.

Кроме того, РФ незаконно удерживает 13 работников Запорожской атомной электростанции на временно оккупированных территориях.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о критической ситуации и необходимости обеспечения безопасности персонала и ядерных материалов.

31 августа стало известно, что специалисты МАГАТЭ не могут попасть к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Российские захватчики не пропускают экспертов.