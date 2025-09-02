ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Минэнерго ответили на идею Путина о "сотрудничестве" по Запорожской АЭС

Вторник 02 сентября 2025 21:05
UA EN RU
В Минэнерго ответили на идею Путина о "сотрудничестве" по Запорожской АЭС Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Идея российского диктатора Владимира Путина о "сотрудничестве" Украины, США и РФ по Запорожской АЭС - это попытка использовать станцию как инструмент для дальнейшей войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

В Минэнерго напомнили, что из-за российской оккупации ЗАЭС станция находится в условиях внепроектной угрозы - то есть режима, который не был предусмотрен ни конструктивно, ни процедурно.

При этом после того, как Запорожская АЭС оказалась под контролем россиян, РФ допустила "системные, критически опасные деформации в техническом функционировании этого ядерного объекта". Речь идет не только о разрушении основного источника водоснабжения для охлаждения реакторов в результате подрыва Каховской дамбы, но и о многократных отключениях станции от украинской энергосистемы, что приводило к полному блэкауту.

"В этом контексте публичные заявления президента РФ от 2 сентября 2025 года о внедрении новых, неизвестных систем управления и контроля над станцией должны расцениваться как свидетельство попытки использовать ЗАЭС как военный инструмент в дальнейшем ведении войны против Украины", - подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго призвали международных партнеров к немедленной реакции, в том числе в рамках сентябрьской сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, где эти угрозы должны получить четкую и однозначную оценку.

Также в ведомстве заявили, что рассматривают идею Путина как целенаправленную эскалацию угрозы ядерной безопасности.

Что сказал Путин

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что при "благоприятных обстоятельствах" он допускает сотрудничество с США и Украиной и ЗАЭС.

При этом глава Кремля не уточнил, как именно должно выглядеть такое сотрудничество.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Запорожская АЭС Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Минэнерго Война в Украине
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком