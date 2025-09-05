ua en ru
РФ придумала как увеличить количество мобилизованных: в ЦНС раскрыли, кому грозит

Пятница 05 сентября 2025 03:45
РФ придумала как увеличить количество мобилизованных: в ЦНС раскрыли, кому грозит Иллюстративное фото: в РФ планируют увеличить количество мобилизованных (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В России планируют увеличить темпы мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра Национального сопротивления.

Из-за нехватки ресурсов оккупанты будут делать ставку на принуждение срочников и шантаж задержанных и заключенных.

"Империя традиционно воюет руками порабощенных, а смерть украинцев выгодна ей при любых условиях", - говорится в сообщении ЦНС.

Ранее РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Луганске зафиксировано усиление принудительной мобилизации, которую проводит представители оккупационной "власти" при поддержке российских силовиков. Таким образом россияне пытаются пополнить потери на фронте за счет местных жителей, не готовых и не обученных к участию в боевых действиях.

Также сообщалось, что из-за недостатка добровольцев для войны против Украины российские власти прибегают к новым схемам. Так, полицейским платят премии за принуждение задержанных к подписанию контрактов с Минобороны РФ.

Также привычной практикой России во время войны против Украины стала вербовка заключенных. Всего РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину привлекла для участия в войне до 180 000 заключенных. Они получают меньшие выплаты, чем другие военные.

