Вместо здоровья - ракеты: РФ потратила на войну 22 годовых бюджета медицины

Россия, Среда 31 декабря 2025 15:51
Вместо здоровья - ракеты: РФ потратила на войну 22 годовых бюджета медицины Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов. Кремль финансирует войну за счет своего населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины в Telegram.

Как отметили в разведке, 550 млрд долларов - это 24 годовых бюджета РФ на высшее образование или 22 годовых бюджета на здравоохранение.

При этом значительную часть военных расходов Кремль держит в тайне - 59% военного бюджета засекречена.

"За три квартала 2025 года по "открытым" статьям было израсходовано 4,816 трлн рублей (61,18 млрд долларов - ред.), тогда как по "закрытым" - 7,038 трлн (89,37 млрд долларов - ред.). В годовом исчислении закрытая часть расходов выросла на 39%", - сказано в сообщении СВРУ.

Как россияне финансируют войну

В разведке объяснили, что Кремль перекладывает на свое население финансирование войны за счет новых налогов и повышения цен. При этом в условиях, когда любая антивоенная критика карается как предательство, пространство для публичного негодования исчезло. В 2022-2025 гг. цены для россиян росли постоянно.

"Газпром" компенсировал потерю европейских рынков за счет внутренних потребителей. В результате средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 43%, при этом на следующий год уже задекларировано дополнительное повышение примерно на 14%.

Цены на топливо увеличились на 29-35%, и, как ожидается, в 2026 году этот тренд сохранится. Рынок недвижимости в РФ в 2022-2025 годах продемонстрировал рост цен на 50%. В 2026 году прогнозируется дальнейшее подорожание на 6-7%, а в Москве - до 20%.

Наиболее чувствительный рост зафиксирован в сегменте продовольствия. Молочная продукция подорожала на 62%, мясо - на 41%. Прогнозы на 2026 год предусматривают дальнейшее повышение цен на десятки процентов.

На этом фоне даже новогодние настроения остаются подавленными: 54% россиян раздражают подарки, связанные с саморазвитием и здоровым образом жизни.

Расходы РФ на войну

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала о том, что расходы России на войну с 2021 года выросли почти в четыре раза.

При этом каждый месяц на войну страна-агрессор тратит 1,32 трлн рублей (около 16,6 млрд долларов). 39% общих расходов РФ идут на агрессию против Украины.

В разведке также уточняли, что военно-промышленный комплекс РФ превратился в "черную дыру" для бюджета, поскольку экономической отдачи от него нет.

В РФ средства, которые необходимы для экономического роста, продолжают идти на войну против Украины.

