ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия готовит резервистов для фронта под прикрытием "защиты инфраструктуры", - ISW

Вторник 11 ноября 2025 13:01
UA EN RU
Россия готовит резервистов для фронта под прикрытием "защиты инфраструктуры", - ISW Фото: Россия скрывает подготовку резервистов к отправке на фронт (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кремль запустил принудительный частичный призыв резервистов в рамках создания "активного резерва". Официально это подается как подготовка для защиты критической инфраструктуры РФ, но фактически резервистов готовят к боевым действиям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как накануне писали российские СМИ, по меньшей мере 19 регионов РФ уже формируют и обучают такие подразделения. Это стало возможным после того, как 5 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет тренировать резервистов для "охраны важных объектов".

Официально заявлено, что их задача - охрана инфраструктуры в приграничных с Украиной регионах, борьба с "диверсионными группами" и проведение "контртеррористических мероприятий". Некоторым резервистам обещают, что они будут служить только в пределах своего региона.

Однако как отмечают аналитики ISW, Кремль уже неоднократно нарушал контракты и обещания военнослужащим во время вторжения в Украину.

В частности, российских мобилизованных с контрактами на ограниченный срок заставляли служить бессрочно.

Также в Институте указывают, что Московская область заметно отсутствует в списке регионов, которые начали формировать резервные подразделения, хотя украинские войска часто наносили удары по инфраструктуре в области.

"Российские чиновники ранее сосредотачивали усилия по набору военнослужащих на регионах центральной России, и Кремль, вероятно, аналогично сосредотачивает усилия по принудительному частичному призыву в центральных регионах, чтобы защитить более крупные и политически важные населенные пункты, такие как Москва-Сити, от усилий по созданию войск", - говорится в статье.

Напомним, РБК-Украина уже писало, что в РФ начался массовый набор резервистов для якобы охраны критически важных объектов инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало по меньшей мере в 20 российских регионах.

Также сообщалось, что Кремль принял законы, которые фактически открывают возможность развертывания российских резервистов на оккупированной территории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Мобилизация в России
Новости
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа