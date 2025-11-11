Россия готовит резервистов для фронта под прикрытием "защиты инфраструктуры", - ISW

Кремль запустил принудительный частичный призыв резервистов в рамках создания "активного резерва". Официально это подается как подготовка для защиты критической инфраструктуры РФ, но фактически резервистов готовят к боевым действиям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как накануне писали российские СМИ, по меньшей мере 19 регионов РФ уже формируют и обучают такие подразделения. Это стало возможным после того, как 5 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет тренировать резервистов для "охраны важных объектов".

Официально заявлено, что их задача - охрана инфраструктуры в приграничных с Украиной регионах, борьба с "диверсионными группами" и проведение "контртеррористических мероприятий". Некоторым резервистам обещают, что они будут служить только в пределах своего региона.

Однако как отмечают аналитики ISW, Кремль уже неоднократно нарушал контракты и обещания военнослужащим во время вторжения в Украину.

В частности, российских мобилизованных с контрактами на ограниченный срок заставляли служить бессрочно.

Также в Институте указывают, что Московская область заметно отсутствует в списке регионов, которые начали формировать резервные подразделения, хотя украинские войска часто наносили удары по инфраструктуре в области.

"Российские чиновники ранее сосредотачивали усилия по набору военнослужащих на регионах центральной России, и Кремль, вероятно, аналогично сосредотачивает усилия по принудительному частичному призыву в центральных регионах, чтобы защитить более крупные и политически важные населенные пункты, такие как Москва-Сити, от усилий по созданию войск", - говорится в статье.