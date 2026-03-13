Из оккупации спасли еще семерых детей: что они пережили

Из оккупации вернули еще семерых украинских детей, которые находились под постоянным давлением захватчиков и рисковали быть мобилизованными в армию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA.
В организации сообщили, что среди спасенных - дети и подростки, которые ежедневно сталкивались с враждебной пропагандой и угрозами.
В частности, 6-летнюю Нику в детском саду заставляли маршировать под наблюдением вооруженных охранников.
В то же время 19-летний Виктор долгое время жил в прифронтовой зоне под постоянными обстрелами. Парень рассказал, что последней каплей стал прилет снаряда в соседний двор, от которого в его комнате вылетело стекло.
"Сегодня Виктор наконец может спать в тишине и планирует продолжить обучение в украинском учебном заведении", - отмечают в Bring Kids Back UA.
Для подростков старшего возраста главной опасностью на оккупированных территориях остается призыв в вооруженные силы страны-агрессора. 18-летнего Дмитрия пытались отправить на фронт, игнорируя его проблемы со здоровьем.
"Один из офицеров прямо сказал ему: "Сколько можно учиться? Иди воюй", - говорится в сообщении.
Также домой вернулись 18-летние братья Марко и Михаил. Ребята были вынуждены скрываться от оккупационных властей и тайно учиться онлайн в украинской школе, чтобы избежать судьбы сверстников, которых забирали в армию РФ прямо с экзаменов.
Сейчас все дети находятся в безопасности в центрах "Надежды и восстановления", где получают необходимую психологическую и гуманитарную помощь.
Напомним, Россия проводит системную политику милитаризации и идеологического давления на захваченных территориях. Оккупанты используют различные методы - от создания сети специальных лагерей и военных баз для "перевоспитания" до прямого привлечения подростков в ряды "Юнармии".
В частности, в оккупированном Донецке вместо творческих кружков детей заставляют брать в руки автоматы, приучая их к войне с раннего возраста.
Также захватчики давят на детей Луганщины, заставляя их участвовать в милитаристских мероприятиях и пропагандистских акциях Кремля.