Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

З окупації врятували ще сімох дітей: що вони пережили

22:25 13.03.2026 Пт
2 хв
Які випробування чекали на дітей під окупацією?
aimg Сергій Козачук
Фото: з окупації вивезли 7 дітей та підлітків (Getty Images)

З окупації повернули ще сімох українських дітей, які перебували під постійним тиском загарбників та ризикували бути мобілізованими до армії РФ.

Історії врятованих дітей

В організації повідомили, що серед врятованих - діти та підлітки, які щодня стикалися з ворожою пропагандою та загрозами.

Зокрема, 6-річну Ніку в дитячому садку змушували марширувати під наглядом озброєних охоронців.

Водночас 19-річний Віктор тривалий час мешкав у прифронтовій зоні під постійними обстрілами. Хлопець розповів, що останньою краплею став приліт снаряда на сусіднє подвір'я, від якого у його кімнаті вилетіло скло.

"Сьогодні Віктор нарешті може спати в тиші й планує продовжити навчання в українському закладі освіти", - зазначають у Bring Kids Back UA.

Загроза примусової мобілізації

Для підлітків старшого віку головною небезпекою на окупованих територіях залишається призов до збройних сил країни-агресора. 18-річного Дмитра намагалися відправити на фронт, ігноруючи його проблеми зі здоров’ям.

"Один з офіцерів прямо сказав йому: "Скільки можна вчитися? Йди воюй", - йдеться у повідомленні.

Також додому повернулися 18-річні брати Марко та Михайло. Хлопці були змушені переховуватися від окупаційної влади та таємно навчатися онлайн в українській школі, аби уникнути долі однолітків, яких забирали до армії РФ просто з іспитів.

Наразі всі діти перебувають у безпеці в центрах "Надії та відновлення", де отримують необхідну психологічну та гуманітарну допомогу.

Як РФ перевиховує українських дітей

Нагадаємо, Росія проводить системну політику мілітаризації та ідеологічного тиску на захоплених територіях. Окупанти використовують різні методи - від створення мережі спеціальних таборів та військових баз для "перевиховання" до прямого залучення підлітків у лави "Юнармії".

Зокрема, в окупованому Донецьку замість творчих гуртків дітей змушують брати до рук автомати, привчаючи їх до війни з раннього віку.

Також загарбники тиснуть на дітей Луганщини, змушуючи їх брати участь у мілітарних заходах та пропагандистських акціях Кремля.

