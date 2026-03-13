З окупації врятували ще сімох дітей: що вони пережили

З окупації повернули ще сімох українських дітей, які перебували під постійним тиском загарбників та ризикували бути мобілізованими до армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA.
В організації повідомили, що серед врятованих - діти та підлітки, які щодня стикалися з ворожою пропагандою та загрозами.
Зокрема, 6-річну Ніку в дитячому садку змушували марширувати під наглядом озброєних охоронців.
Водночас 19-річний Віктор тривалий час мешкав у прифронтовій зоні під постійними обстрілами. Хлопець розповів, що останньою краплею став приліт снаряда на сусіднє подвір'я, від якого у його кімнаті вилетіло скло.
"Сьогодні Віктор нарешті може спати в тиші й планує продовжити навчання в українському закладі освіти", - зазначають у Bring Kids Back UA.
Для підлітків старшого віку головною небезпекою на окупованих територіях залишається призов до збройних сил країни-агресора. 18-річного Дмитра намагалися відправити на фронт, ігноруючи його проблеми зі здоров’ям.
"Один з офіцерів прямо сказав йому: "Скільки можна вчитися? Йди воюй", - йдеться у повідомленні.
Також додому повернулися 18-річні брати Марко та Михайло. Хлопці були змушені переховуватися від окупаційної влади та таємно навчатися онлайн в українській школі, аби уникнути долі однолітків, яких забирали до армії РФ просто з іспитів.
Наразі всі діти перебувають у безпеці в центрах "Надії та відновлення", де отримують необхідну психологічну та гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, Росія проводить системну політику мілітаризації та ідеологічного тиску на захоплених територіях. Окупанти використовують різні методи - від створення мережі спеціальних таборів та військових баз для "перевиховання" до прямого залучення підлітків у лави "Юнармії".
Зокрема, в окупованому Донецьку замість творчих гуртків дітей змушують брати до рук автомати, привчаючи їх до війни з раннього віку.
Також загарбники тиснуть на дітей Луганщини, змушуючи їх брати участь у мілітарних заходах та пропагандистських акціях Кремля.