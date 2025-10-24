ua en ru
Новорожденного хотели забрать россияне: из оккупации удалось вернуть маму с младенцем

Пятница 24 октября 2025 11:42
Новорожденного хотели забрать россияне: из оккупации удалось вернуть маму с младенцем Фото: из оккупации удалось вернуть маму с младенцем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось вернули маму с младенцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти из оккупации молодую маму с младенцем", - отметил Ермак.

По его словам, после оккупации родного города в 2022 году жизнь 23-летней девушки превратилась в выживание. Когда она отказалась получать российский паспорт, так называемые "службы опеки" попытались забрать ее новорожденного сына под предлогом того, что мать якобы не может обеспечить ребенка.

Сообщается, что она год жила в постоянном страхе, прячась от оккупационных властей, чтобы не потерять ребенка. Единственное, о чем девушка мечтала, - уехать к сестре в Днепр.

Сегодня мама и малыш уже на подконтрольной территории Украины. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новую жизнь в безопасности.

"Благодарен команде Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении молодой семьи. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.

Депортация украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время, как сообщил Зеленский, вернуть на родину удалось 1625 детей. Это стало возможным благодаря реализации государственной инициативы Bring Kids Back UA, направленной на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию или удерживаемых на оккупированных территориях.

