Новорожденного хотели забрать россияне: из оккупации удалось вернуть маму с младенцем

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось вернули маму с младенцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось спасти из оккупации молодую маму с младенцем", - отметил Ермак.

По его словам, после оккупации родного города в 2022 году жизнь 23-летней девушки превратилась в выживание. Когда она отказалась получать российский паспорт, так называемые "службы опеки" попытались забрать ее новорожденного сына под предлогом того, что мать якобы не может обеспечить ребенка.

Сообщается, что она год жила в постоянном страхе, прячась от оккупационных властей, чтобы не потерять ребенка. Единственное, о чем девушка мечтала, - уехать к сестре в Днепр.

Сегодня мама и малыш уже на подконтрольной территории Украины. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новую жизнь в безопасности.

"Благодарен команде Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении молодой семьи. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.