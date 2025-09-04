Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России

Россия заставляет украинских детей вступать в отряды Юнармии, чтобы они воевали против Украины. Что такое идеологическая "проработка" от пропаганды Кремля и как ребенок становится послушным инструментом в руках власти РФ, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

За три с половиной года полномасштабной войны Россия украла сотни тысяч украинских детей. Часть из них депортировали на территорию самой РФ, еще часть удерживают в оккупации.

Для россиян дети – ценный ресурс, потому что ими гораздо легче манипулировать и управлять. Украинским детям навязывают созданную российской пропагандой реальность. В ней Украина напала на Донбасс, а российские солдаты защищают русскоязычных украинцев.

Параллельно с этим детей учат защищать "родину", говоря, конечно же, о России. Проходит какое-то время и ребенку, который уверен, что Украина – это антагонист, предлагают пополнить ряды российской Юнармии. Воспитанный на пропаганде вчерашний украинский ребенок сегодня становится удобным инструментом в войне Кремля против Украины.

"Великая страна"

Большая часть Донецкой и Луганской областей вместе с Крымом оккупированы уже 11 лет. За это время там успело вырасти поколение детей – в 2014 им было 10, а сейчас им больше 20 и все эти 11 важных для развития ребенка лет они жили в сосредоточении российской пропаганды.

Кремль тратит баснословные деньги на поддержание высокого уровня пророссийских нарративов на захваченных землях. Для политического руководства РФ критически важно навязать людям в оккупации свою повестку. Тех, кто не хочет в нее верить и всячески сопротивляется, наказывают – бросают "на подвалы", сажают в тюрьмы, пытают и убивают, и все это делают довольно показательно. С другими же активно работают.

Как любая страна с имперскими амбициями, Россия уделяет особое внимание детям. Взрослого человека, который большую часть своих сознательных лет прожил в свободной Украине, сложно убедить в том, что Киев бомбил Мариуполь – он знает, что это не так, умеет складывать логические цепочки, критически мыслить. В конце концов, взрослый человек доверяет тому, что видит, у него есть свой опыт.

Ребенка же обмануть гораздо легче. Россияне используют десятки разных инструментов для того, чтобы сделать украинских детей лояльными к оккупационной власти – от полной дезориентации и стресса до повторяемых сотни раз одних и тех же нарративов. Но для того, чтобы ребенок стал послушным и преданным солдатом, в нем нужно заложить необходимую базу.

Путина по телевизору показывают в школах детям (фото: Getty Images)

Самая удобная площадка для агитации "русского мира" детям – школа. Ребенок привык, что в образовательных учреждениях взрослые – это авторитетные люди, которых нужно слушать. Оккупационные власти тщательно следят за тем, чтобы учителя в школах работали по российской образовательной программе. Если же нет – преподавателя меняют. Часто в школы привозят учителей из России, а им уже точно не составит труда учить детей истории по учебникам Владимира Мединского.

Элементы пропаганды стараются включить в каждый аспект воспитания ребенка, буквально окружив его ложью. О том, что Украина бомбила Донбасс, российские войска защищают русскоязычных, он должен слышать повсюду – в школе, на кружках, на спортивных состязаниях, дома по телевизору и с друзьями во дворе.

В разных формах, разными словами и картинками, но ему это доносят. Проходит определенное время и для ребенка эти нарративы буквально становятся частью быта, а значит чем-то привычным и допустимым. Отдельное внимание уделяют мысли о том, что Россия не просто спасла русскоязычных, она – великая и самая лучшая страна, поэтому быть ее частью – это большая честь. А еще престижнее – умереть за Россию.

"У россиян эта пропаганда в крови, генах. Они ею живут и она эффективна. Они сейчас пытаются воспитать новое поколение манкуртов, которые потом будут ради них делать что угодно. По крайней мере, на это они очень надеются. Они им в сущности не дают выбора, потому что постоянно навязывают одну точку зрения о том, что Россия – "великая страна". В какой-то момент ребенок начинает в это верить", – говорит представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

Есть еще один инструмент пропаганды, он не настолько эффективен, как условная "мягкая сила" в школах, но тоже имеет свои плюсы. Украинских детей, которых забрали в детские лагеря в оккупированном Крыму или в саму Россию, очень часто просто унижают. Им стараются создать максимально стрессовую обстановку, в которой ребенок сломается и, наконец, разуверится во всем. В безнадежных ситуациях редкий взрослый сохранит холодный ум и здравый рассудок, а ребенок – тем более.

"Нам напрямую говорили – вы тут как в тюрьме, у вас нет своего мнения. Есть наше и неправильное. Астахов – говорил, что все украинцы хохлы. Называл нас нацисты, фашисты, кастрюли. Сжигал перед нами флаг украинский. Матами обзывал, говорил, что мы тупые. Нас заставляли учить песню "Вперед, Россия", потом она заедала", – рассказывают Тая и Женя, которых вернули из РФ в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Тая и Женя (фото: скриншот интервью инициативы Bring Kids Back UA)

По подсчетам украинских правозащитников, в российской оккупации сегодня могут находиться около полуторамиллиона украинских детей. На них влияют, им врут и убеждают в том, что Украина – враг, с которым нужно бороться. А для этого надо записаться в Юнармию.

Пропаганда о важном

Когда база заложена, ребенок уверен, что он – часть великой страны, а Украина хочет его убить, можно двигаться дальше. Так называемое патриотическое воспитание детям проводят параллельно с уроками псевдоистории, но со временем на первом начинают делать особый акцент. При этом фокус смещается – ребенка уже не учат просто так "родину любить", его начинают учить, как ее защищать.

"Каких-то мероприятий не было, но когда самый главный вояка приезжал, нас заставляли одевать российскую форму, выдавали тексты и заставляли петь гимн России. Я те тексты рвал и ничего не пел. Мне постоянно говорили – мы тебя отдадим в русскую приемную семью, ты уже назад домой не попадешь, назад дороги не будет", – рассказывает 16-летний Артем, которого депортировали в Россию, но смогли забрать домой.

Детям в оккупации, как и российским детям, тоже проводят "Разговоры о важном". Изначально это рассматривалось как факультатив, но в итоге стало еженедельным мероприятием. Каждый понедельник перед уроками к детям приходит российский военный и рассказывает о том, как важно идти служить в армию. Говорит о внешних врагах, о величии России, на которую все хотят напасть, а она – всех защитить. На биографию военного не обращают внимания, поэтому российские оппозиционные медиа не раз фиксировали, что перед детьми в школах выступают осужденные за педофилию, например.

"Детей вынуждают петь гимн России, вывешивать русские флаги, участвовать в мероприятиях по прославлению русской армии. В школах им навязывают участие в патриотических клубах и кружках, где обесценивают все украинское. Вводятся обязательные пропагандистские уроки – "Разговоры о важном" – где детей с детства учат ненавидеть Украину и оправдывать войну", – добавляет Уполномоченная по правам детей Дарья Герасимчук в комментарии РБК-Украина.

Детям еще с младших классов пытаются внушить, что война – это священно, а погибнуть в ней – это честь и большое благородство. Об этом стараются так или иначе упомянуть на каждом уроке, насколько это возможно. Пока одни дети рисуют картинки для российских военных, другие – пишут им письма.

Военные учения в школах (фото: Getty Images)

"Вместо произведений на уроках русского языка или литературы – напиши письмо герою. Февраль, или март этого года (речь о 2024 году – ред.), они ежедневно писали "Твой подвиг неоценим", "Благодаря тебе я могу учиться". И это было как под копирку. Одноклассник сына однажды спросил, когда это закончится. Так на него накричала классная руководительница: "Напиши письмо, ты ведь не биндеровец", – рассказывает одна из жительниц оккупированного Донецка "Радио.Свобода".

Помимо этого, детям проводят уроки по так называемой "защите родины". Их учат разбирать и собирать автоматы, оказывать первую медицинскую помощь и даже собирать дроны. На них одевают форму, к ним приходят военные, которые похожи на героев из фильмов, им устраивают целые интерактивы с конкурсами и призами. Маленьким детям, которым нравится любая активность, интересно в этом участвовать.

Помимо этого детям рассказывают про Юнармию – туда можно вступить и сделать свой вклад в защиту России от внешних врагов. Поскольку за годы полномасштабной войны в Кремле снизили возрастной ценз на вступление в Юнармию с 14 до 8 лет, пропаганда войны начинается буквально с первого класса. К началу средней школы ребенок уже и сам не против оказаться в армии, как его отец и его дед, о чем ему постоянно говорят.

"Еще советская пропаганда была действительно эффективна. Настолько, что молодые ребята были готовы уходить в Афганистан и выполнять свой "интернациональный долг". Сейчас происходит то же самое, россияне довольно ленивые, поэтому даже не стали переписывать методички. Они просто убрали оттуда "Коммунистическая партия Советского союза" и добавили "Великая Россия", – отметил Андрей Черняк.

"Мы учимся, а вы?"

Военно-патриотическое движение "Юнармия" создали в России в 2016 году по инициативе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Юнармию фактически сразу сравнили с известным Гитлерюгентом и схожесть действительно есть во многом. В первую очередь, это идеологическая "обработка" детей – их с самого детства учат быть преданными России, но под самой Россией подразумевают власть. Все приказы власти нужно выполнять, а сомневаться в решениях этой власти – равно предательству. Как и любое инакомыслие.

Собственно, в Юнармии и сами подчеркивают, что "формируют положительную мотивацию к выполнению конституционного долга и готовят юношей к службе в Вооруженных силах РФ". Там же, как и в Гитлерюгенте, носят форму, а вступление хоть и не обязательное, но в школах на детей и родителей давят учителя – за это они получают бонусы от властей.

Первые ячейки Юнармии появились в оккупированном Крыму в 2016 году. В январе 2022 года "юнармейцев" на полуострове было уже около 29 тысяч – этим похвастались в миноброны РФ.

На восток Украины Юнармия "зашла" после 2022 года, когда Россия записала Донецкую и Луганскую области себе в конституцию. Хотя и до этого Кремль агитировал детей из Донецка и Луганска примкнуть к разным милитари-движениям. Среди них "Молодая гвардия-Юнармия". Но с начала полномасштабной войны количество "юнармейцев" на захваченных землях увеличилось. В итоге уже в 2024 году дети из Луганской области в составе Юнармии маршировали на майском параде в Москве.

Военные учения для детей на временно оккупированных территориях (фото: соцсети учебно-методического центра Авангард)

В Донецкой области организаторы Юнармии активно работают над идеологической обработкой детей. Их социальные сети буквально заполнены сотней разных мероприятий, поездок украинских детей на Кавказ, где они в военной форме фотографируются на вершине Эльбруса, форумов, боевых подготовок и прочего.

"В Центре юнармейской подготовки "Шахтерский Дом Юнармии", начальником Шахтерского штаба РО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" ДНР "МГЮ" было проведено занятие по огневой подготовке. Ребята упражнялись в разборке-сборке автомата. Мы учимся, А ВЫ?!" – пишут в группе "Юнармия ДНР" в Telegram.

Юнармейцы в рамках своей деятельности регулярно ездят к российским военным в больницы, развозят воду по Донецку, убираются на могилах солдат и держат караул у постамента осетинского террориста Олега Мамиева по кличке "Мамай".

Такая мощная агитация приводит к тому, что многие дети, к сожалению, идут дальше. Достигнув совершеннолетия, они подписывают контракт с российской армией и полноценно вступают в войну против своей же страны. Журналисты зафиксировали уже десятки случаев, когда вчерашний украинский ребенок участвует в войне против Украины с оружием в руках.

Один из известных примеров — крымчанин Илья Зозульский. Он родился в селе Полтавка, в детстве вступил в Юнармию. Сегодня ему 23 года, он – российский артиллерист, которого уже успели наградить медалью Жукова. Его мать в сюжете для российской пропаганды говорила, что переживает за сына, но очень гордится им, ведь он выполняет свой долг. Перед кем и за что – женщина не уточнила.

"У Ильи папа – военный, и он с детства хотел пойти по его стопам. После 2014 года в Крым вернулась Россия, а вместе с ней на полуострове появилась и Юнармия. Илья прошел организацию и стал в ней наставником. Сейчас он один из 50 таких же "юнармейцев"-наставников, воюющих на полях СВО", – говорится в сюжете российского ТВ.

В мае ячейку Юнармии открыли в оккупированном Мариуполе и уже успели посвятить в ряды "юнармейцев" 30 школьников. Мероприятие прошло под слоганом "открываем новые горизонты". Позже мариупольцам презентовали памятник 20-летнему солдату армии РФ Эдуарду Дьяконову. Он, "освобождая" Мариуполь, якобы закрыл своим телом гранату. Детям рассказали о подвиге "нового Матросова" и поставили их в почетный караул.

Такие же мероприятия проходят в оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Оттуда россияне уже тоже набрали себе в ряды молодой армии сотни детей. Если подытожить все, выходит картинка типичного советского военно-патриотического воспитания. Только теперь детям внушают, что нацисты – это украинцы. И чем дольше эти территории будут находиться под оккупацией РФ, тем больше украинские дети будут в это верить.