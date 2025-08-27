Оккупанты запустили по Украине "Шахеды": где есть угроза

Российские оккупанты сегодня, 27 августа, вечером атакуют Украину ударными дронами. Беспилотники уже фиксируют в украинском воздушном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По состоянию на 21:04 известно, что:

По состоянию на 20:36 известно, что:

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты буквально каждый день используют свои ударные беспилотники для ударов по Украине.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 августа россияне запустили по Украине 95 своих беспилотников.

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 74 вражеских "Шахеда" и дронов-имитаторов.

К слову, сегодня Служба внешней разведки Украины сообщила, что в России наблюдается дефицит сотрудников на заводах по производству дронов. Поэтому страна-агрессор вербует женщин из бедных стран.

В частности, для того, чтобы заманить на свои заводы женщин из ЮАР Россия даже использовала структуры БРИКС.