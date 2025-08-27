ua en ru
Ночная атака на Украину: Воздушные силы отбили почти 80% дронов

Украина, Среда 27 августа 2025 09:41

Ночная атака на Украину: Воздушные силы отбили почти 80% дронов Фото: ПВО Украины отразило ночную атаку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 27 августа Воздушные силы Украины отразили массовую атаку врага. Оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

По данным военных, в ночь на 27 августа противник атаковал Украину 95-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" и дронами-имитаторами различных типов.

Вражеские атаки происходили сразу с нескольких направлений. В частности:

  • Курск,
  • Миллерово,
  • Орел,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Чауда.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 74 вражеских "Шахеды" и дроны-имитаторы различных типов, что соответственно 78% от общего количества выпущенных дронов.

Атаки врага фокусировались на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано и попадание вражеских дронов. Сообщается, что 21 вражеский беспилотник ударил по 9 локациям.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки. 26 августа, украинскими военными было зафиксировано 173 боевых столкновения. Генеральный штаб ВСУ сегодня утром подробно рассказал о ситуации на каждом из направлений фронта, а также показал карты боевых действий.

Стоит заметить, что, по данным Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили почти тысячу человек.

Более того, украинские воины обезвредили танк, 45 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 194 дрона, 118 единиц автомобильной техники оккупантов.

