Ночная атака на Украину: Воздушные силы отбили почти 80% дронов

В ночь на 27 августа Воздушные силы Украины отразили массовую атаку врага. Оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

По данным военных, в ночь на 27 августа противник атаковал Украину 95-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" и дронами-имитаторами различных типов.

Вражеские атаки происходили сразу с нескольких направлений. В частности:

Курск,

Миллерово,

Орел,

Приморско-Ахтарск,

Чауда.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 74 вражеских "Шахеды" и дроны-имитаторы различных типов, что соответственно 78% от общего количества выпущенных дронов.

Атаки врага фокусировались на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано и попадание вражеских дронов. Сообщается, что 21 вражеский беспилотник ударил по 9 локациям.