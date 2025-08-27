ua en ru
Окупанти запустили по Україні "Шахеди": де є загроза

Середа 27 серпня 2025 20:51
UA EN RU
Окупанти запустили по Україні "Шахеди": де є загроза Ілюстративне фото: у кількох областях України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 серпня, ввечері атакують Україну ударними дронами. Безпілотники вже фіксують в українському повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 20:36 відомо, що:

  • кілька груп дронів летять із Сумської області в Полтавську та Чернігівську;
  • кілька груп дронів пролітають повз Запоріжжя в бік Дніпропетровської області;
  • група дронів на сході Харківської області летить у західному напрямку.

Окупанти запустили по Україні &quot;Шахеди&quot;: де є загрозаФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Оновлено 21:09

Станом на 21:04 відомо, що:

  • групи дронів у Чернігівській області летять у південно-західному напрямку;
  • дрони на півночі Київської області летять у західному напрямку;
  • групи дронів у Сумській області летять у бік Чернігівської та Полтавської;
  • кілька груп дронів пролітають повз Запоріжжя у бік Дніпропетровської області;
  • кілька груп дронів у Харківській області летять у західному напрямку;
  • дрони на Дніпропетровщині летять у бік Кіровоградської та Миколаївської областей.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти буквально щодня використовують свої ударні безпілотники для ударів по Україні.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 27 серпня росіяни запустили по Україні 95 своїх безпілотників.

Українським захисникам вдалося збити або придушити 74 ворожих "Шахеда" і дронів-імітаторів.

До слова, сьогодні Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що в Росії спостерігається дефіцит співробітників на заводах із виробництва дронів. Тому країна-агресор вербує жінок із бідних країн.

Зокрема, для того, щоб заманити на свої заводи жінок із ПАР Росія навіть використовувала структури БРІКС.

