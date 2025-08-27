Россия использует БРИКС для вербовки женщин из ЮАР на дроновые заводы, - разведка
Россия активно вербует женщин из бедных стран на свои заводы по производству дронов. В частности, в ЮАР страна-агрессор использовала для вербовки структуры БРИКС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
По данным разведки, Россия активно набирает работников для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Центром этой программы является особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане. Молодым женщинам из бедных стран обещают высокие зарплаты и карьерный рост, но не сообщают, что работа связана со сборкой ударных беспилотников, которые потом запускают по Украине.
В 2024 году в программе "Старт" участвовали женщины из 44 стран, среди них Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. На 2025 год поставлена цель - привлечь участниц из 77 стран.
В разведке уточняют, что в Южной Африке Россия использовала для вербовки женщин структуры БРИКС. Женский деловой альянс БРИКС подписал соглашение о поиске 5,6 тысячи сотрудников для "Алабуги". В январе студенческая комиссия БРИКС разместила вакансии, а рекламу продвигали популярные блогеры в Instagram и TikTok.
На этом фоне Министерство по делам женщин ЮАР призвало молодежь быть осторожной, а власти начали проверку деятельности российских компаний.
В СВР отметили, что 2024 году были случаи, когда африканских женщин заманивали обещаниями оплачиваемой стажировки в гостиничном бизнесе, а по приезде заставляли собирать дроны за меньшие деньги и в нечеловеческих условиях.
Уже в этом году Интерпол начал расследование в Ботсване по делу "Алабуга старт" из-за подозрений в торговле людьми. В Аргентине также подали иск против двух бывших участников телешоу, которые снимались в рекламе программы.
Такая вербовка наблюдается на фоне дефицита рабочей силы в РФ из-за мобилизации, демографического спада и ограничений на трудовую миграцию из Центральной Азии. "Алабуга" строит жилье для 41 тысячи человек, что говорит о масштабных планах по производству дронов. Более 90 % участников программы "Старт" уже работают именно в этом секторе.
Россия набирает женщин на производство дронов
Напомним, 22 августа Bloomberg писало, что Россия пытается исправить проблему дефицита рабочей силы при помощи вербовки женщин из Африки.
Исследовательские организации выяснили, что женщин обманывают и отправляют собирать дронов-камикадзе Shahed-136.