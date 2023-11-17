Оккупанты потеряли 15 кораблей, еще 12 серьезно повреждены, - ВМС

Приводя цифры уничтоженных единиц морского флота РФ, Плетенчук отметил, что во многих случаях такие результаты были достигнуты именно благодаря дронам.

"Мы фактически драйверы такого нового типа морской войны, и все это признают. Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения", - сказал Плетенчук.

В частности, он сообщил, что благодаря эффективной работе Сил обороны возможности россиян в Черном море в последнее время значительно уменьшились. Из-за сложной ситуации оккупанты вынуждены держаться на удаленном расстоянии и ограничены в своих действиях.

"Даже можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. Однако, опасность сохраняется. К сожалению, у врага еще есть носители крылатых ракет", - подчеркнул Плетенчук.

Он заверил, что движение украинских сил в направлении ослабления флота РФ будет продолжаться.

"Конечно, будем расширять наше влияние при первой же возможности", - пообещал капитан 3-го ранга.