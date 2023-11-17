Окупанти втратили 15 кораблів, ще 12 серйозно пошкоджені, - ВМС

Наводячи цифри знищених одиниць морського флоту РФ, Плетенчук зазначив, що в багатьох випадках такі результати були досягнуті саме завдяки дронам.

"Ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження", - сказав Плетенчук.

Зокрема він повідомив, що завдяки ефективній роботі Сил оборони можливості росіян у Чорному морі останнім часом значно зменшилися. Через складну ситуацію окупанти вимушені триматися на віддаленій відстані та обмежені у своїх діях.

"Навіть можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні. Проте, небезпека зберігається. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет", - підкреслив Плетенчук.

Він запевнив, що рух українських сил у напрямку послаблення флоту РФ триватиме.

"Звісно будемо розширювати наш вплив за першої ж можливості", - пообіцяв капітан 3-го рангу.