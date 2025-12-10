ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты утром начали штурм Покровска с техникой: как справляются Силы обороны (видео)

Покровск, Среда 10 декабря 2025 17:47
Оккупанты утром начали штурм Покровска с техникой: как справляются Силы обороны (видео) Иллюстративное фото: украинские воины обороняют Покровск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 10 декабря, утром начали механизированный штурм Покровска. Украинские воины держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как отметили военные, россияне начали штурм с самого утра, они пытались использовать неблагоприятные погодные условия. Для атаки враг задействовал бронированную, автомобильную и мототехнику. Колонны пытались прорваться в северную часть города с южного направления.

Украинские защитники ожидали штурмовые действия врага и начали организованно отбивать атаку. В частности, 68-й егерской бригаде имени Олексы Довбуша удалось спалить первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, в том числе и артиллерия, начали атаковать технику и солдат РФ. Эта работа продолжается.

В 7-м корпусе ДШВ уточнили, что, по предварительной информации, россияне бросили на штурм подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии.

Оборона Покровской агломерации продолжается. Для этого задействованы Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.

Логистика остается усложненной. Чтобы усилить возможности поставок, продолжается операция по расширению логистических коридоров к Мирнограду.

Бои в Покровске

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что осенью в определенный момент в Покровске не оставалось украинских военных.

По словам генерала, после этого Украина провела контрнаступательную операцию - более трети города было зачищено от оккупантов. Сейчас воины Сил обороны держат под контролем северную часть Покровска.

Также генерал отмечал, что он дал команду отвести украинских защитников, которые держали позиции в 5-7 километрах от Покровска. По его словам, это было необходимо, поскольку ротация была невозможна.

