Украинские воины отошли с позиций в 7 километрах от Покровска, - Сырский

Украинским защитникам пришлось отойти с позиций, которые находятся в 5-7 километрах от Покровска Донецкой области.

Как передает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на встрече с руководителями медиа.

Он уточнил, что речь о позициях, на которых не было возможности проводить ротацию и мимо которых просачивались враги.

"Несколько дней назад я отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор оставались там", - подчеркнул генерал.

Маневр украинских защитников

Напомним, еще вчера, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о том, что украинские защитники совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр, которые находятся на юге от Мирнограда.

Как отметили в 7 корпусе, украинских защитников перевели на более выгодные оборонительные рубежи.

Такой маневр объяснили тем, что необходимо было сохранить жизни украинских воинов.

К слову, ранее Сырский заявлял о том, что в определенный момент боев за Покровск в городе не было украинских защитников. Но, по словам генерала, после этого воины Сил обороны провели контрнаступательную операцию - они зачистили более трети территории всего города. Сейчас воины продолжают контролировать северную часть Покровска.

С тех пор количество украинских воинов в городе продолжает увеличиваться.