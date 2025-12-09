ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские воины отошли с позиций в 7 километрах от Покровска, - Сырский

Донецкая область, Вторник 09 декабря 2025 22:24
UA EN RU
Украинские воины отошли с позиций в 7 километрах от Покровска, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (t.me/osirskiy)
Автор: Иван Носальский, Ростислав Шаправский

Украинским защитникам пришлось отойти с позиций, которые находятся в 5-7 километрах от Покровска Донецкой области.

Как передает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на встрече с руководителями медиа.

"Несколько дней назад я отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор оставались там", - подчеркнул генерал.

Он уточнил, что речь о позициях, на которых не было возможности проводить ротацию и мимо которых просачивались враги.

По словам главнокомандующего, дальнейшее удержание этих позиций нецелесообразным.

"Мы должны беречь жизнь наших военнослужащих", - отметил Сырский.

Маневр украинских защитников

Напомним, еще вчера, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о том, что украинские защитники совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр, которые находятся на юге от Мирнограда.

Как отметили в 7 корпусе, украинских защитников перевели на более выгодные оборонительные рубежи.

Такой маневр объяснили тем, что необходимо было сохранить жизни украинских воинов.

К слову, ранее Сырский заявлял о том, что в определенный момент боев за Покровск в городе не было украинских защитников. Но, по словам генерала, после этого воины Сил обороны провели контрнаступательную операцию - они зачистили более трети территории всего города. Сейчас воины продолжают контролировать северную часть Покровска.

С тех пор количество украинских воинов в городе продолжает увеличиваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Покровск Война в Украине Александр Сырский
Новости
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте