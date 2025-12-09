ua en ru
В Покровске на определенном этапе не было украинских войск, - Сырский

Покровск, Вторник 09 декабря 2025 21:54
В Покровске на определенном этапе не было украинских войск, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский, Ростислав Шаправский

Осенью была ситуация, когда в Покровске не оставалось украинских защитников. Но затем им удалось провести контрнаступательную операцию.

Как передает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на встрече с руководителями медиа.

Генерал рассказал, что россияне на Покровском направлении увеличивают численность своей группировки. Теперь там уже 156 тысяч солдат РФ.

При этом на Покровское направление приходится 40-50% всех КАБов, которые враг применяет по линии фронта. Сейчас это главный театр военных действий.

"На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 квадратных км территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 квадратных км)", - подчеркнул Сырский.

Он уточнил, что украинские воины продолжают держать под контролем северную часть города примерно по железной дороге. Также на запад от города украинским воинам удалось зачистить и взять под контроль около 54 квадратных километров территории.

По словам главнокомандующего, ситуация в районе Покровска сложная, особенно во время тумана и дождя, поскольку россияне используют погодные условия, чтобы зайти в город. Тогда для него меньше угрозы от дронов.

"Однако в дальнейшем мы только увеличиваем численность своей группировки в пределах Покровска", - сказал Сырский.

Зачистка трети Покровска

Напомним, 27 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что в течение последней недели украинским защитникам удалось зачистить от российских оккупантов около 11,5 квадратных километров в Покровске. Это более трети территории города.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин заверял, что его солдаты якобы захватили 70% Покровска.

Уже 1 декабря начальник генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал Путину, что Покровск был оккупирован.

