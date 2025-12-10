Окупанти вранці почали штурм Покровська з технікою: як справляються Сили оборони (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначили військові, росіяни розпочали штурм із самого ранку, вони намагалися використати несприятливі погодні умови. Для атаки ворог задіяв броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися в північну частину міста з південного напрямку.

Українські захисники очікували на штурмові дії ворога і почали організовано відбивати атаку. Зокрема, 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша вдалося спалити першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, зокрема й артилерія, почали атакувати техніку та солдатів РФ. Ця робота триває.

У 7-му корпусі ДШВ уточнили, що, за попередньою інформацією, росіяни кинули на штурм підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.

Оборона Покровської агломерації триває. Для цього задіяні Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції.

Логістика залишається ускладненою. Щоб посилити можливості постачання, триває операція з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.